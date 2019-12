Po dvou vítězných a střelecky vydařených zápasech se jablonečtí hokejisté vznášeli na obláčku euforie a uspokojení. S nadějemi tak cestovali do Slaného k utkání s celkem Řisut. A nevstoupili do utkání vůbec špatně v desáté minutě se trefil Král a Vlci vedli.

A přicházely i další šance a domácí gólman Jiroušek si vůbec nemohl stěžovat na nedostatek práce. Jenže šance jsou jedna věc a jejich proměňování věc druhá. Jabloneckým borcům se právě toto nedařilo, a tak udeřili domácí. V sedmnácté minutě srovnali stav zápasu na 1:1. To byl také stav po první třetině a obraz hry vyzníval lépe pro hosty.

Jenže druhá část hry ukázala něco zcela jiného. Domácí po třech minutách hry v oslabení vstřelili vedoucí branku, neustále hrozili z rychlých brejků a ve 27. minutě po závaru před jabloneckou brankou dotlačili puk za záda hostujícího Jelínka.

A to ještě nebyl konec. V polovině utkání z obdobné situace skórovali domácí v této třetině potřetí. Vlci se sice tlačili do útoku, jenže na dobře organizovanou obranu domácích nedokázali najít recept. A pokud se přeci jen dostali do šance, podržel Řisuty gólman.

Do posledního dějství se tedy nastupovalo za stavu 4:1 pro domácí celek a Vlci šli na led s odhodláním poprat se o změnu. Odhodlání ale nestačilo, špatná koncovka a málo důrazu před brankou soupeře bylo to, co bránilo hostům změnit stav zápasu. Když pak v 53. minutě přidali domácí v přesilové hře pátou branku, bylo jasné, že se žádný zvrat konat nebude.

Vzruch tak přinesla pouze hromadné bitka v 54. minutě a utkání skončilo jasným vítězstvím Řisut, i když hra na první pohled tak jednoznačně nevypadala. Vlci se tak z vítězného euforického obláčku vrátili zpět na pevnou zem a čeká je opět tvrdá práce s návratem k proměňování šancí, důslednému a důraznému bránění a přesné, rychlé kombinaci. Jinudy asi cesta k bodům nevede.

Za Vlky okomentoval utkání kapitán Tomáš Plíhal: „Bohužel, začali jsme dobře, ale nedávali jsme branky. První třetinu jsme mohli vyhrát čtyři nula. Šance jsme určitě měli. První třetinu jsme mohli vyhrát, ale domácím se podařilo před koncem vyrovnat. Co si nahodili před naši bránu, tak to se jim podařilo do ní vstřelit. No a třetí třetinu už si pohlídali,hráli to, co potřebovali.“

Jablonec byl lepší, ale měl smůlu. Gólových šancí předvedl určitě víc. V kabině si Vlci řekli, co je potřeba zlepšit, dál další gól, který by domácí položil. Bohužel, ten ale nepřišel a Vlci body nemají. Jejich fanouškům se už ale honí v hlavě myšlenky, jestli vůbec letos v Jablonci uvidí zápasy play off. Tomáš Plíhal nabádá ke klidu.

Zatím není čeho se bát

„To je ještě dost daleko. Určitě se fanoušci děsit nemusí. Ztrácíme dva, tři body. To není nic nenávratného a na to je ještě čas. Žádná panika není potřeba, vzkazuje příznivcům Vlků hlavní týmová posila Tomáš Plíhal, který své obrovské zkušenosti na ledě rozdávat spoluhráčům. Na Vlky teď čeká další zápas ve středu 4. prosince na domácím ledě. Začátek je v 18 hodin a nastoupí proti Děčínu. Na ledu soupeře se pak představí 7. prosince, když vyrazí do Vrchlabí. A další domácí odehrají ve středu 11. prosince proti Bílině, v sobotu pak ve Dvoře Králové. Naposledy před vánočními svátky vyjedou na led v sobotu 21. prosince v 18 hod. proti Nové Pace. Takže program nabitý.

Michal Jäger, trenér TJ HC Řisuty: „Dnešní utkání se mi hodnotí dobře, protože jsme po delší době získali tři body. Měli jsme výborný vstup, soupeře jsme zatlačili do jejich obranného pásma, nastřelili jsme tyč, ale skóre, bohužel, otevřel soupeř, který se prosadil z ojedinělé šance, naštěstí jsme ale do konce první třetiny vyrovnali. Druhá část hry byla z naší strany fantastická. Soupeře jsme k ničemu nepustili a třikrát se sami prosadili. Poté už jsme si to pohlídali, hráli jsme bez chyb a navíc přidali další gól. Celkově jsme vstřelili pět gólů a zaplať pánbůh za to, protože tolik gólů jsme dlouho nedali, navíc jsme třikrát trefili brankovou konstrukci. Snad jsme konečně prolomili střeleckou smůlu a těchto bodů si nesmírně vážíme a je třeba se připravit na Trutnov, odkud zkusíme také přivézt body,“

HC Řisuty - HC Vlci Jablonec 5:1 (1:1, 3:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 17. Patyk (Kolářík), 23. Janeček (Náprstek, Kolářík), 27. Náprstek (Fortelka, Holub), 30. Náprstek (Vyskočil, Keszi), 53. Patyk (Potěchin, Fortelka) - 10. Král P. (Kotyza, Homolka)

Sestava Vlků: Jelínek (Král) - Čechura, Pavlů, Pilař, Krejsa, Pulec, Tržický - Maďar, Plíhal, Gecko - Jursa, Kačírek, Král - Homolka, Koryta, Bouřil