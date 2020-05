„Působil jsem tehdy jako sekretář Krajského hokejového svazu Libereckého kraje. A svaz nás tam jako své zaměstnance nadelegoval. Dobře si vybavuji české hvězdy, se kterými jsem se tam setkal, Vokoun Jágr, Ručinský, Reichel, Špaček, Šlégr a další. A nezapomenutelní byli také Danny Heatley, Scott Niedermayer, Finové Peltonen, Kapanen a jiní.“

Když je srovnává s dnešními hráči, tak se mu zdá, že ti tenkrát byli více v pohodě. „Byli v klidu jak hráči, tak realizační týmy,“ vybavuje si zkušený hokejový funkcionář a trenér, který dodává: „Strávil jsem v Praze na mistrovství tři týdny a vzpomínky mám na celý život.“



Jenže toto mistrovství nebylo jedinou velkou akcí, kde Karel Hornický působil jako člen sportovního úseku. „Já jsem třeba v roce 2012 byl na dvou mistrovstvích, na přelomu roku na mistrovství osmnáctiletých žen a hned potom v březnu ve Znojmě na mistrovství osmnáctiletých kluků.

Vymazat z paměti se nedá ani Mistrovství světa 2015 v Praze. Tam jsem měl příležitost potkat megastar světového hokej Ovečkina, Crosbyho nebo Girouda, se kterým jsem se setkal již několik let před tím na mistrovství dvacítek. Bylo tam spousta hráčů z NHL, třeba Philadelphie tam měla pět hráčů, každého ale v jiném reprezentačním týmu. S takovými hvězdami byla ale normální komunikace, leckdy i dost legrace, prostě většinou normální kluci.“

V sestavách všech týmů, se kterými se měl možnost se potkat, byli vynikající borci. „V paměti mi zůstal z tohoto mistrovství fantastický zápas našich s Finskem. Ten jsme obraceli a pár minut před koncem nás Jágr poslal do vedení a pak, myslím, Sobotka to zpečetil do prázdné branky. To bylo opravdu super. No ale nakonec ten šampionát vyhrála Kanada, když porazila Rusko 6 : 1. Tam to bylo takové zvláštní, když zklamaní a poražení Rusové nechtěli vyčkat na ledě až bude dekorovaný vítěz. Bylo to hodně nesportovní a zůstali z toho hodně rozporuplné pocity.“



A setkal se osobně s Jaromírem Jágrem? „Ano, ale nebylo to jednoduchý. Jak v tom roce 2004 tak i 2015 Jarda Jágr vždycky přijel, přísně střežený, zmizel v kabině, rozcvičil se a pak šel na led. Ale při tréninku, kdy jsme tam byli připravení hráčům a týmu dělat servis, tak jsme mu byli blízko a vnímali jeho hokejovou práci. On má své rituály, například jsme sledovali při rozcvičce jak pracuje s hokejkou a medicinbalem,“ řekl Karel Hornický a dodal, že hvězdný Jágr se spíš držel stranou. Měl rád svůj klid. „Ale jinak to byl borec, který se uměl radovat z výhry a těžce nesl porážku.“



Hodně zvláštní zážitky a vzpomínky má i na mistrovství světa dvacetiletých hokejistů a jsou spojené s hráči tehdy sestupujícího Švýcarska. „Oni sestoupili z elitní skupiny. A mě na nich zaujaly obrazy, které hráči malovali. Dlouho pak zdobily moji kancelář. Měly duši a vycházely z těch kluků,“ líčl Hornický.

Jeden obraz, který dostal, má dodnes. „Je na něm klikatá cesta, cesta k úspěchu, když člověk přijde na rozcestí, kde ho čeká rozhodnutí, zda se dát na tvrdou cestu drilu nebo volit pohodlí. A autor namaloval, že cesta pohodlí vede do pekla a dril je cesta k úspěchu, penězům a všemu co je s tím spojené,“ popsal obraz Hornický.



Švýcaři dopadli na tom mistrovství neslavně, ale i tak byli stále přívětiví a usměvaví. „Hrají svůj hokejový život a všichni jsou v pohodě, nikdo se nemračí, nestěžuje si. Takové a ještě další jsou vzpomínky Karla Hornického na velké hokejové podniky. Byl to ale jen zlomek toho, co s hokejem a v hokeji dosud v životě prožil,“ dodal Hornický. A veselé i neveselé vzpomínky ho určitě budou provázet na jeho působení ve druhé lize, když Vlci bojovali jak o postup o vyšší soutěže, tak i o záchranu.