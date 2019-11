Vlci se s ním utkají již po třetí. V prvním vzájemném utkání na domácím ledě zvítězili 3:0 a uspěli i ve druhém vzájemném klání. Na ledě svého soupeře zvítězili 6:4. „Pravda, pokaždé tomu předcházela prohra s Mostem, tentokrát je situace ale jiná. V Mostě jsme vyhráli! Pověrčivost ale není na místě. Musíme naplno bodovat,“ řekl před dalším domácím utkáním vedoucí týmu Josef Březina.

Postavení Jabloneckých v tabulce zatím nepatří zrovna k tomu, čím by se dalo chlubit. A případný zisk tří bodů by je mohl vylepšit. A Vlci chtějí opět bojovat jako správná smečka a pro vítězství udělají všechno. Přijďte je ve středu 27. listopadu od 18 hodin v jejich boji podpořit.

V sestavě nebude chybět ani Tomáš Plíhal. Ten vítězný zápas v Mostě komentoval slovy: „Tentokrát to probíhalo jednoznačně. Měli jsme dobrý nástup. Z šancí, ze kterých jsme v minulých zápasech branky nedávali, tak teď nám to tam všechno spadlo. Byl to asi nějaký šťastný den. Nikdo nečekal, že dáme deset gólů. Byli bychom rádi, i když bychom vyhráli jen 1:0.“

Tomáš má spoluhráčům ze svých zkušeností co předávat. „Některým mladým klukům chybí hlavně pohyb, bruslení a zápal pro hru. Jdou si na led jen tak zahrát. I v tréninku musí jet naplno a ne postávat a sem tam se jen vozit. Takhle by to vypadat nemělo. A to u některých je. Když to vidím, tak jim to řeknu. Teď nás čeká doma Trutnov. Musíme hrát zase tak, abychom vyhráli.“

(jb)