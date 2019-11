První třetina se Jabloneckým povedla velmi dobře. I druhá měla podobný průběh. Využili po třinácti vteřinách i přesilovku, stříleli branky.

Divákům se muselo utkání líbit, viděli šest branek v síti hostů, šestkrát si zakřičeli. A tím také Vlky drželi až do závěrečného hvizdu a nedovolili, aby body putovaly do Krkonoš.

Třetí třetinu Vlci trochu podcenili, na rozdíl od soupeře, který i když prohrával už o čtyři branky, tak utkání nevzdal a stále se tlačil ke svatyni Vlků. Domácí se nechali lehce uspat na vavřínech čtyř vstřelených branek a kdyby rozhodčí už už neodpískal konec, mohlo ještě dojít na dramatický závěr. A možná by měli Vlci co dělat, aby vítězství ubránili.

Kouč si pochvaloval

„Ve třetí třetině nehráli někteří hráči na sto procent. Nedali hře to, co bylo potřeba. Ale i tak jsme měli průběh celého zápasu tentokrát jasně pod kontrolou. Soupeř se na to do poslední vteřiny nevykašlal, i když po dvou třetinách prohrával 6:1. Občas se stává, když se hraje s vysokým brankovým rozdílem, tak ten, kdo prohrává, výrazně poleví a už jen čeká, jak to dopadne. Na konci jsme ale i my museli zvýšit úsilí, aby nakonec utkání neskočilo nějakým dramatem, o které jsme zrovna nestáli,“ řekl ke konci duelu trenér Hornický. A hráče chválil za to, že do zápasu vlítli naplno už od první minuty a plnili to, co po nich kouč chtěl. A na výkonu a výsledku to bylo hned znát.

Fanoušci odcházeli spokojení, šestkrát zalarmovali hlasivky, aby domácí náležitě podpořili. „Jdeme od zápasu k zápasu a věřím, že to bude teď už jen dobré,“ zdůraznil trenér vlčí smečky.

Manažer HC Vlci David Bartel zhodnotil domácí duel slovy: „Klukům bych to dneska oznámkoval dvojkou plus. Zápas byl nahoru dolů, ale vyhráli jsme a to je hlavní. V něčem ještě propadávali, ale myslím, že jinak byl k vidění hezký hokej a diváci mohli být spokojení. Je pravda ale, že za stavu 6:3 se pro nás mohl zápas ještě pořádně zkomplikovat.“

HC Vlci Jablonec – HC Bak Trutnov 6:3 (4:1, 2:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 1. Miškovský (Plíhal), 12. Tržický (Král), 12. Miškovský (Plíhal), 15. Pavlů (Maďar), 21. Pavlů (Miškovský, Plíhal), 22. Homolka (Kačírek, Jursa) – 16. Chára (Svoboda, Planý), 45. Janoušek, 49. Kubinčák (Svoboda)

HC Vlci Jablonec nad Nisou: Jelínek (Mašek) – Pavlů, Krejsa, Pulec, Pilař, Čechura, Tržický, Pilek – Kotyza, Maďar, Gecko, Král, Kačírek, Plíhal, Jursa, Miškovský, Homolka, Bouřilat