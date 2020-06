„Koronavirová situace nám dala čas na řešení a přípravu nové sezóny. Zaměříme se hlavně na mládež. A důležitý je také kvalitní nástup A mužstva do druhé ligy. Několik hráčů jsme poslali na školení trenérů licence B. Mezi nimi je také Tomáš Plíhal, který s námi nemohl dohrát sezónu, ale stále jsme s ním v kontaktu,“ uvedl k novinkám jeho manažer.

Toho těší, že se po uplynulé ne příliš kvalitní sezóně, před kterou A tým někteří hráči opustili, zase mají chuť do vlčí smečky se vrátit. A že mají zájem vrátit dospělí jablonecký hokej na takovou úroveň, kterou byli fanoušci zvyklí na ledě vídat. Že mají zájem zabojovat o nejvyšší příčky druhé ligy.

David Bartel také chválil projekt s názvem E – trénink, jehož autorem je šéftrenér klubu Jan Šuráň. „Na naší klubové úrovni je tento způsob tréninku už využívaný. Jedná se o průkopnickou celorepublikovou výbornou myšlenku, která zaujala i v ostatních klubech v republice.

Může se využívat od nejmenších přípravek až po chlapy. Autor, Honza Šuráň, ho rozpracoval pro všechny věkové kategorie hokejistů,“ dodal manažer Vlků. A právě šéftrenér má velký zájem na tom, aby jablonecký hokej dostal novou tvář a klub aby se posunul mezi nejlepší v republice.



Jan Šuráň spolu s vedením pracuje na Programu rozvoje jabloneckého hokeje, jehož součástí je několik projektů zaměřených na hlavní úkoly klubu a jejich realizaci. „Jedná se hlavně o nové trendy a tréninkové metody mládeže. Máme soubor metodických materiálů, které vedou ke splnění těchto úkolů. Samozřejmě ho neustále aktualizujeme. Je to unikátní vize naší cesty, po které se chceme do budoucna ubírat. Pro trenéry jsme vytvořili nové systémy, chceme využívat víc také IT technologie třeba k analýze hráčů,“ řekl autor.

V Jablonci připravují novinku v podobě klubového systému, ve kterém jsou všechna potřebná data o hráčích. U některých kategorií už začali hodně využívat videozáznamy a pokročilou herní analýzu. Tento směr v předchozích letech neexistoval.

„Myslím, že jsme udělali už velký pokrok a budeme na těchto oblastech pracovat dál,“ nastínil budoucnost jabloneckého hokeje šéftrenér a bývalý zkušený hráč Jan Šuráň. Aktuálně vedení klubu řeší, od kterého data budou moct hráči na led, kdy se začne „dělat led“ a připravovat k tréninkům.



„Mládež trénuje podle plánů, především ve volnočasovém areálu na Žižkově Vrchu. Letošní naší novinkou je také nová juniorka, tým, který v Jablonci poslední roky chyběl,“ informoval David Bartel.

V současné době už patnáctka juniorů a dva brankáři trénují. „A další hráče máme ještě v hledáčku. Nechceme to dělat jen do počtu. Soutěž juniorů je drahá. Děláme to proto, aby měli tito hráči perspektivu postoupit do A týmu. Pokud by se objevil talent, každý odehraný zápas za áčko pro něj bude velkou zkušeností,“ dodal Bartel.



„Základ A týmu bude stejný. Vrátí se několik hráčů, mezi nimi například Abraham, Brokeš. S některými dalšími ještě jednáme. Myslím, že áčko by mohlo mít hráčů dostatek. Upozornili jsme všechny už předem na úsporná opatření. Ale, jak jsem se přesvědčil, tak to tak bude i v dalších klubech. Za Vlky už máme přihlášené všechny mládežnické soutěže, juniorku i druhou ligu,“ informoval David Bartel.