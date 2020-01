Nová Paka - HC Vlci Jablonec 5:4 po prodloužení

Hokejový tým z malého podkrkonošského města, který v sezoně 2018/19 vyhrál krajskou ligu Královéhradeckého kraje, a poté uspěl i v kvalifikaci o 2. národní hokejovou ligu, šel ale také do zápasu s tím, že plný počet bodů zůstane doma. A to se mu podařilo.

A Bruslaři jsou jedním z mužstev, se kterým Jablonečtí bojují o šesté místo v tabulce, které by jim zajistilo účast v play off. Nástup do utkání vyšel lépe domácímu celku, který si v úvodní desetiminutovce vytvořil tlak.

Hostům se víc dařilo

Jenže Vlci ve značně kombinované sestavě postupně hru vyrovnali a naopak, začali být lepší. Sebevědomí jim zvedla vedoucí branka z hokejky Bouřila. Na tu dokázala Nová Paka poměrně rychle reagovat a Hric vyrovnal.

Ukázal se opět problém, který Vlky v poslední době hodně trápí po vstřelené brance jako by ztratili koncentraci a inkasují. I po vyrovnávací brance ale jablonečtí hokejisté měli mírně navrch nad nervózně hrajícími domácími.

A v úvodu druhé třetiny to potvrdil přesnou trefou Kotyza a Vlci opět vedli. Bruslaři sice vyrovnali, ale Nezbeda ještě před koncem druhé části opět poslal hosty dovedení. A když ve 49. minutě Král zvýšil na 4 : 2 pro Vlky, zdálo se být o osudu utkání rozhodnuto. Ale nebylo!

Jablonecký trenér Karel Hornický: „Stalo se nám to již po několikáté. Vedeme, máme šance přidat další góly, které by soupeře definitivně dorazily. Jenže místo toho uděláme chyby, soupeř je využije a je zle. Malinko se také na stranu domácích přiklonili v závěru sudí, ale byly to naše chyby, které nechaly soupeře vyrovnat. Trápíme se s proměňováním šancí a to nás stojí body.“

Paka totiž v závěru dokázala využít i oslabení Vlků a srovnala stav na 4 : 4. Zápas tak dospěl do prodloužení.

Trenér Hornický: „V prodloužení se situace opakuje. My máme šance, jenže nedáme a soupeř využije jedno zaváhání a je rozhodnuto. Je to stále dokola nedáváme góly a lacino inkasujeme. Ale bojujeme dál.“