Jablonec n. N. - Vlci v Bílině rozhodli, že na čtvrtfinále mají nárok oni. Na ledě soupeře se ale opět utkání pořádně zdramatizovalo…

Z Bíliny vezou Vlci vítězství | Foto: František Bílek

HC Draci Bílina : HC Vlci Jablonec 4 : 6

Ke čtvrtému utkání prvního kola play off cestovali jablonečtí hokejisté do Bíliny s vedením v sérii 2 : 1 na zápasy. Ale také s vědomím toho, že v domácím prostředí budou Draci velmi silným soupeřem. A tak šli na led se stejnou taktikou a odhodláním , jako v domácím utkání. Důraz na důslednou a poctivou obranu a rychlé výpady se i tentokrát ukázaly být dobrou cestou a v 7. minutě přinesl hostujícímu týmu vedení, když kotouč dopravil za záda domácího gólmana Pavlů.

Ještě před tím ale musel šanci domácího Kýhose zlikvidovat brankář Vlků Hosnedl. Pozorná hra hostí ale nesla své ovoce dál – nejprve bez úhony přečkali přesilovou hru Draků a v 15. minutě svůj náskok zvýšili. Po pěkné kombinaci přesně střílel Víšek – 2 : 0. To byl také stav, za kterého šli mužstva do kabin na první přestávku. Do druhé části provedl domácí tým změnu na postu brankáře a Chabra nahradil Michajlov. Obraz hry zůstával podobný jako v první třetině, domácí snahy hatila především jejich nepřesnost v rozehrávce i koncovce. To ale neplatilo ve 30. minutě, kdy v přesilové hře, při vyloučení Brokeše, snížil Böhm na rozdíl jediné branky. Jenže vzápětí dostali výhodu přesilové hry i hosté a minutu a půl po obdržené brance svůj náskok opět navýšili. Po střele Havlase, kterou domácí brankář neudržel, dorážel za jeho záda kotouč Nevyhoštěný. A to nebylo vše. Vzápětí měli domácí Draci opět početní výhodu, jenže dvojice Havlas – Tondr si zahrála s domácími „bago“ a Havlas vše zakončil přesnou ranou, stav zápasu upravil na 1 : 4.

Tento stav se mohl změnit těsně před druhou přestávkou, kdy měli domácí výhodu trestného střílení. Procházka se ale proti Hosnedlovi neprosadil. Před třetí částí se tedy zdálo, že o osudu utkání a tím i postupu Vlků je rozhodnuto. Že by se opakovala situace z druhého utkání, ve které Draci otočili zápas ze stavu 1 : 5 na 6 : 5 se zdálo hodně nepravděpodobné. Opak se stal pravdou. Domácí celek přidal v úvodu třetí třetiny na obrátkách a ve 47. minutě se mu podařilo Procházkou snížit. A Bílina ucítila šanci. Ta se ještě zvýšila v čase 51:23, když Hosnedl neudržel Böhmovu dělovku od modré čáry.

Na dramatický závěr bylo zaděláno. A drama se stále stupňovalo – 57:15 – Moravec nachází před brankou Tondra a ten zvyšuje náskok hostí. Čas 57:34 – domácí Procházka snižuje na 4 : 5! Minutu před koncem si berou domácí oddechový čas a hrají bez brankáře. Cas 59:54 - drama končí – Víšek trefil prázdnou domácí branku a uzavřel skóre zápasu. Rozhodl tak nejen toto utkání, ale i osud série, ze které jako vítězové vycházejí Vlci.

Jejich vítězství bylo hodně vydřené a vybojované, protože Draci , ač v pozici outsidera , se ukázali jako velice dobrý a nebezpečný soupeř. Svoji kůži rozhodně neprodali lacino . Jablonečtí borci ale dokázali, že jsou týmem, který se dokáže semknout a bojovat i v situacích,kdy se herně nedaří. Další zápas pak čeká na Vlky již ve středu na domácím ledě.

Spokojený prezident Vlků Petr Cinibulk: „Uhráli jsme to. Dvě třetiny jsme byli lepší, Bílina moc chtěla a v poslední třetině snížila. Měli jsme ale trochu štěstí a pak to vzal Tondr na sebe a upravil skóre pátým gólem. To byl definitivní zlom. A naši završil Víšek. Ve středu 14. března začínáme čtvrtfinálovou sérii play off zápasem doma proti Vrchlabí.“

Vedoucí týmu Josef Březina: „Postoupili jsme zaslouženě, Bílina byla kvalitním soupeřem. Trápila nás pořádně. V jednu chvíli jsem se bál, abychom jasný zápas nepustili. Kluci to zvládli, mají právo to až do středy pořádně oslavit, ale přitom se musí nachystat na dalšího těžkého soupeře – zápasy s Vrchlabím jsou jako derby.“

Třetiny: 0 : 2, 1 : 2, 3 : 2

Branky: 30. Böhm (Procházka, Fučík), 47. Procházka (Sýkora, Máta), 52. Böhm (Jungvirt, Fučík), 58. Procházka (Jungvirt ) – 7. Pavlů (Demel, Tondr), 15. Víšek (Havlas, Moravec), 31. Nevyhoštěný (Havlas, Zeman), 33. Havlas (Tondr), 58. Tondr (Moravec), 60. Víšek (Tondr )

Sestava Vlků: Hosnedl (Petrželka) – Moravec, Pulec, Čechura, Pavlů, Zeman, Pilař - Víšek, Havlas, Tondr – Demel, Peřina, Nevyhoštěný – Mulač, Brokeš, Babec - Homolka

Vyloučení: 3 : 6 Využití: 1 : 1 V oslabení: 0 : 2