Tréninkový proces začal hokejistům HC Jablonec. Na led zimního stadionu vyjely všechny kategorie včetně týmu mužů. Zahájily několikatýdenní přípravu, aby se dobře nachystaly na své soupeře v nadcházející sezóně.

HC Jablonec | Foto: Josef Březina

Dorostenci a žáci absolvovali týdenní Development kemp s náročným programem na ledě a v posilovně, nechyběly ani výběhy v přilehlém parku. „Podobný Development kemp je připravený také pro juniory a čtvrtou třídu a týden nato i pro nejmladší Vlčata. V průběhu srpna sehrají tým mnoho přátelských utkání. Trenérský tým, pod vedením šéftrenéra Pavla Daňka, chce tak své svěřence co nejlépe připravit na start mistrovských soutěží,“ uvedl sportovní manažer Tomáš Kubín.

Premiéru v krajské lize mužů Libereckého kraje v sezóně 2023/24 bude mít A tým, který prošel po minulé nepříliš vydařené sezóně generační obměnou. Vedení klubu chce plně v souladu s klubovou filozofií JHS (Jablonec Hockey System) dávat mnohem větší prostor svým odchovancům a mladým hráčům, kteří jsou zařazeni právě v programu JHS.

Hlavní myšlenkou tohoto klubového programu je totiž komplexní systém rozvoje hráčů od chvíle, kdy se jako malé děti začínají učit bruslit až po dospělé hokejisty. Užší návaznost juniorské kategorie na A tým mužů je tak určitě správným krokem. První mistrovský zápas odehrají muži HC Vlci Jablonec v neděli 24. září, kdy na svém ledě přivítají hráče HC Lomnice nad Popelkou. „A už teď se těšíme na Vaši podporu,“ vzkazují z klubu.

Přípravná utkání HC Jablonec n.N.:

Čt 10.08.U14 starší žáci Kobra Praha 10:00 venku

Ne 13.08.U12 mladší žáci Č.Lípa 9:00 doma

Ne 13.08.U14 starší žáci Č.Lípa 11:00 doma

Po 14.08.U17 dorost Kolín 11:15 venku

Po 14.08.U20 junioři Kolín 15:30 venku

Út 15.08.U14 starší žáci Kolín 12:30 venku

Út 15.08.U16 dorost Kolín 14:30 venku

St 16.08.U12 mladší žáci B Kolín 9:30 doma

St 16.08.U12 mladší žáci A Kolín 11:30 doma

St 16.08.U20 junioři Poděbrady 18:00 doma

St 16.08.U16 dorost Vrchlabí 14:30 venku

St 16.08.U17 dorost Děčín 11:15 venku

St 16.08.U14 starší žáci Děčín 14:30 venku

Čt 17.08.U20 junioři Náchod 18:00 doma

Pá 18.08. U20 junioři Vrchlabí 19:00 doma

So 19.08. U16 dorost Weiswasser 12:30 doma

So 19.08. U17 dorost Weiswasser 15:00 doma

Ne 20.08. U12 mladší žáci B Vrchlabí 8:00 doma

Ne 20.08. U12 mladší žáci A Vrchlabí 10:00 doma

Ne 20.08. U16 dorost Vrchlabí 12:00 doma

Ne 20.08. U20 junioři Vrchlabí 15:00 doma

Ne 20.08. U17 dorost Vrchlabí 17:15 venku

Út 22.08. U12 mladší žáci white Kolín 11:15 venku

Út 22.08. U12 mladší žáci blue Kolín 13:15 venku

St 23.08. U17 dorost Kolín 13:15 doma

St 23.08. U20 junioři Kolín 15:45 doma

Čt 24.08. U14 starší žáci Kobra Praha 16:00 doma

Pá 25.08. U14 starší žáci Děčín 10:00 doma

Pá 25.08. U16 dorost Děčín 12:00 doma

So 26.08. U12 mladší žáci Jičín 9:00 doma

Po 28.08. U17 dorost Poděbrady 16:00 venku

Po 28.08. U20 junioři Poděbrady 18:30 venku

St 30.08. starší žáci Vrchlabí 10:00 doma

St 30.08. U16 dorost Jičín 17:00 doma

Čt 31.08. U17 dorost Vrchlabí 12:00 doma



So 02.09. U14 starší žáci Jičín 10:00 doma

So 02.09. U12 mladší žáci Jičín 12:00 doma

So 02.09. U16 dorost Weiswasser 14:00 venku

So 02.09. U17 dorost Weiswasser 17:00 venku

Ne 03.09. U9 3.třída turnaj (Frýdlent, Č.Lípa) od 10:00 doma

Ne 03.09. U16 dorost Jičín 17:30 doma

So 09.09. U14 starší žáci Lomnice 10:00 doma

So 09.09. U12 mladší žáci Lomnice 12:00 doma

So 09.09. U17 dorost Poděbrady 17:00 doma

Ne 10.09. U17 dorost Náchod 10:00 doma

So 16.09. U16 dorost Lomnice 10:00 doma

Ne 17.09. U20 junioři Lomnice 16:45 venku

Ne 24.09. U14 starší žáci Vrchlabí 10:00 venku

Ne 24.09. U12 mladší žáci blue Vrchlabí 12:00 venku

Ne 24.09. U12 mladší žáci white Vrchlabí 14:00 venku