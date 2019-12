HC Rhodos Dvůr Králové Nad Labem - HC Vlci Jablonec 4:6,třetiny: 0:0, 3:3, 1:3.

„Zápas byl vyrovnaný, ale my jsme hráli velmi dobře a nedovolili jsme domácím skoro nic,“ řekl po utkání na ledě soupeře jablonecký trenér Karel Hornický. I když do svatyně Vlků padly branky, nenechali se hosté vyvést z míry a dál hráli zodpovědně, tak, jak si před utkáním v kabině řekli. Hráli dobře dozadu, hodně střel domácím zlikvidovali. A pochválit je také potřeba gólmana, který je v nebezpečných momentech podržel.

Kačírek pojistil klid

„Pomohla nám branka vteřinu před koncem druhé třetiny. Kačírek nahodil kotouč zpoza branky a byl z toho gól do šatny a remíza ve druhé třetině,“ popsal další vývoj zápasu a důležitou situaci kouč Vlků.

A třetí třetinu už měla zcela pod kontrolou vlčí smečka. Využila také dvě přesilovky a domácím už nedala šanci. „Byla to tentokrát naše zasloužená výhry. Kluci vybojovali body. Hráli tak, jak jsme si před zápasem řekli. Předvedli výkon podle mých představ a z jejich předvedené hry jsem měl radost,“ řekl Karl Hornický.

Advent ale nedrželi

Adventní neděli si ale Vlci neužili. Na programu hned další den měli předehrávku zápasu se soupeřem, s mosteckými Lvy. Takže fanoušci hokeje, kteří nepodlehli vánočnímu úklidu a nákupům, se mohli už v neděli 15. prosince v 18 hodin přijít podívat na další utkání II. ligy a povzbudit jablonecký tým na cestě ke třetímu vítězství v řadě. Vlky na domácím ledě uvidí jejich příznivci až 11. ledna.

Vlkům moc nevěřili

Jiří Malinský, trenér HC Rodos Dvůr Králové nad Labem: ze zápasu nadšený nebyl: „Pod dojmem vítězství v Mostě jsme bohužel k utkání přistoupili lehkovážně. Hráči si asi mysleli, že se jim nemůže nic stát, jenže ono se stalo. To bych viděl jako motto zápasu. Kdybychom dokázali proměnit alespoň polovinu vytvořených šancí, asi bychom se teď bavili jinak. Jenže je to stále stejná písnička. Zatímco my své příležitosti zahazovali, soupeř z každé drobnosti trestal, spadlo mu tam všechno. Musíme se vrátit k tomu, co nás zdobilo bruslení a poctivá hra. Jablonec je pro nás v sezoně nepříjemný soupeř. Už předchozí dva souboje jsme vyhráli až po prodloužení. Nyní u nás vlastně jen bránil a trestal chyby.“

Branky a nahrávky: 21. Hrazdira (Fořt, Brokeš), 33. Brokeš (Hrazdira, Karlík), 40. Havlas (Luštinec, Matějíček), 56. Havlas (Luštinec) 25. Nezbeda (Pilař, Kačírek), 35. Miškovský (Pavlů), 40. Kačírek, 45. Nezbeda (Homolka), 49. Plíhal (Maďar), 53. Nezbeda (Bouřil)

HC Vlci Jablonec nad Nisou: Jelínek, Mašek Čechura, Pilař, Tržický, Pavlů, Pulec, Krejsa, Pilek, Maďar, Nezbeda, Jursa, Kačírek, Král, Miškovský, Plíhal, Bouřil, Kotyza, Gecko, Homolka. Rozhodčí: Jan Bernat. Diváci: 450.