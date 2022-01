Bílina je v tabulce skupiny na posledním místě, a tak si nemůže dovolit ztrácet body. Proto je každý zápas s ní velmi těžký. A hrající jablonecký trenér Tomáš Plíhal to potvrdil hned po skončení zápasu. „Vůbec to nebyl lehký zápas. Bílina byla posílená o hráče z Ústí a ti hráli velmi dobře. Tak jednoznačné, jako to bylo u nás (10:2), to tentokrát nebylo zcela určitě.“Vlci nastoupili již s hrajícím trenérem Plíhalem v sestavě. A nezačali vůbec špatně, když ve čtrnácté minutě šli brankou Křepelky do vedení. A i když bylo na obou stranách několik náznaků dalších šancí, do kabin se šlo po první třetině za vedení hostujících Vlků 1 : 0.

HOSTÉ JIM DALI ŠANCI

Do druhé třetiny vstoupili jablonečtí hokejisté hned dvěma vyloučeními těsně po sobě, a domácí tak měli šanci využít čtyřminutovou přesilovku. Dobře bránící Vlci však svého soupeře skórovat nenechali a své těsné vedení si udrželi. Trenér Plíhal chválil výkon brankáře: „Náš brankář nás hodně podržel. Měl velice dobré zákroky, hlavně v první třetině.“ Následně měli výhodu přesilové hry i oni, ale se stejným výsledkem. A stav utkání se nezměnil, i když zápas se již překlopil do druhé poloviny. A nezměnil se ani do konce druhé třetiny. Oba gólmani byli pozorní a hra obran předčila útočníky.„Dvě třetiny jsme drželi 1:0,“ potvrdil kouč Vlků.

ROZHODLI AŽ V ZÁVĚRU

Poslední třetina tak začínala za těsného vedení hostů. A to přestalo být těsné v úvodu posledního dějství. Bylo to zásluhou jabloneckých hokejistů, že se skóre změnilo. Ve 48. minutě, po kombinaci s Křepelkou a Brokešem, zvýšil vedení Vlků na 2 : 0 Plíhal a o necelé dvě minuty později, při vlastním oslabení, zvyšoval již na 3 : 0 Kačírek . Ale neuplynula ani minuta a domácí snížili. Autorem branky byl Ljutov. Jenže probuzení střelců pokračovalo a opět téměř vzápětí se skóre měnilo. Na 4 : 1 pro Vlky zvyšoval Vomáčka. Probuzení ale nastalo na obou stranách, a tak v 58. minutě Draci snížili Čermákem na rozdíl dvou branek a vzali si oddechový čas.

DOMÁCÍM ŠANCE NEVYŠLA

Po něm, v čase 58:02 naskočili Draci na led bez gólmana a výhodu měli vzápětí ještě větší, když na trestnou lavici putoval jablonecký hráč Křepelka. Stav na ledě tak byl 6 na 4. Ten netrval dlouho. Domácí Ljutov sevřel kotouč rukou a putoval za to také na trestnou lavici. Bílina poté vrátila brankáře zpět do jeho svatyně a zápas se dohrál již bez změny skóre. Vlci si tak přivezli z Bíliny cenné vítězství a tři důležité body. Trenér Plíhal: „Bylo dobře, že jsme ve třetí třetině přidali ještě nějaké góly a že jsme si pak už výsledek pohlídali, i když domácí odvolali brankáře.“

DO JABLONCE DORAZÍ WIKOV HRONOV

Jablonečtí se už ve středu 5. ledna představí opět na domácím ledě. Od 18 hodin začíná utkání proti HC Wikov Hronov.A půjde o duel sousedů v tabulce. Jabloneckým patří páté místo a soupeř z Hronova je aktuálně na čtvrté příčce.

Bílina – Jablonec 2:4 (0:1, 0:0, 2:3)

Branky: 51. Ljutov (Zdeněk, Šefl), 58. Čermák (Jouza) – 14. Křepelka, 48. Plíhal (Brokeš, Křepelka), 50. Kačírek, 52. Vomáčka (Křepelka, Kačírek)Jablonec: Krofta – Pavlů, Abraham, Tržický, Patzelt, Had, Pilek – Plíhal, Křepelka, Jursa, Král, Brokeš, Hric, Hájek, Kačírek, Homolka, Vomáčka.