Zkušená posila a opora týmu, Lukáš Abraham, dobře ví, že je čas začít pravidelně bodovat.

Jste odchovancem Vlků?

Ano, jsem.

V kolika letech jste začal s hokejem?

Už ve školce. Takže v nějakých pěti letech.

Kolik sezon v dresu Vlků jste odehrál?

Pokud dobře počítám, tak je to letos jedenáctá sezóna.

Za které kluby, mimo Vlků, jste ještě nastupoval a v jaké soutěži?

Jako mladé nás posílali obehrát se a sbírat zkušenosti do kraje, takže mám tři sezóny v Lomnici nad Popelkou. Poté jsem odehrál rok v Trutnově a Vrchlabí, to už byla druhá liga. A naposledy to bylo hostování v Nové Pace, tam to byl rok a pár zápasů, protože pak všechny soutěže, včetně druholigových, přerušil covid.

S jakým spoluhráčem z celé kariéry jste hrál nejraději?

Za ty roky jsem poznal spoustu skvělých hráčů, ale asi nejlepší to bylo ve Vrchlabí za útokem Šťastný – Filip. Tam to opravdu byla radost, bez ohledu na to, co přijelo za soupeře.

Na jakého trenéra vzpomínáte nejraději?

Tady asi nelze vybrat jednoho. Stejně jako skvělé hráče jsem poznal i super trenéry. Postupně asi Martin Horálek a Pepa Řeháček, kteří se ze mě snažili udělat hokejistu. Ivoš Svatoš, díky kterému jsem poprvé nahlédnul do A týmu a Petr Hlaváč, který je neskutečný pohodář a uvědomuje si důležitost druhé ligy.

Na jaký okamžik v kariéře máte nejhlubší a nejhezčí vzpomínky?

To byl určitě postup v play-off přes pražskou Kobru a následná baráž o první ligu ve Frýdku-Místku.

Jaký byl váš největší hokejový úspěch?

Druhé místo na akademickém mistrovství republiky.

Jak by vypadal váš tým, myšleno složený ze všech spoluhráčů v kariéře, který by jste mohl vybrat jako kapitán?

Do branky bych postavil Jirku Stejskala a záda by mu, jako tradičně, kryl Martin Bouška. Do obrany by to byli Aleš Píša, David Pojkar, Štěpán Havránek a Michal Pavlů. Jako útočníky bych si vybral Martina Filipa, postupně Tomáše Šťastného, Bláhu a Brokeše, Petra Chytráčka, Honzu Hlaváče, Tondu Duška a dvojici Bříška – Tondr.

Když popustíme uzdu fantazii, za jaký klub – tým, by jste si zahrál nejraději, ze všech světových soutěží?

Já jsem vyrůstal za dominance týmu ze Vsetína, takže určitě v té době Na Lapači a hitem v zámoří byl Jarda Jágr, takže v NHL by to byl asi Pittsburgh Penguins.

Co je vaším sportem číslo dvě, tři…? Jak moc se mu věnujete?

Mám rád sport všeobecně. Běh, kolo, lyže nebo fotbal mi asi vezmou nejvíce času. Rád si zajdu na ryby, ale to už má ke sportu dál. Pár hodin týdně mě to ale bezpochyby zabere.

Jste povoláním učitel, nechystáte se také věnovat trénování dětí? Nebo jich máte ve škole „nad hlavu… a rád si od nich odpočinete?

Zatím se do toho nijak nehrnu. Jednou možná, ale když bych měl, tak by to byla asi nějaká starší kategorie. Vidím to ve škole. Pro některé je pohyb a hra spíše utrpením než radostí. Připadá mi, že celkově zájem o sport klesl a neustále všechny děti motivovat stojí obrovské úsilí. K tomu mám doma ještě dvě vlastní, takže na cizí toho času už tolik nezbývá.

Co vám hokej do života dal a co naopak vzal, pokud něco takového je?

V první řadě mi dal spoustu kamarádů a známých. Dále disciplínu, režim a odhodlání se nevzdávat s prvním neúspěchem. A v neposlední řadě jsem díky hokeji také poznal svou tolerantní manželku. A co mi vzal? Řekl bych, že spoustu času. Ale rozhodně toho nelituju.

Letošní sezona je pro Vlky v polovině. A je trochu slabší, co se týká výsledků. Čím to je?

V jednom předsezonním rozhovoru to krásně vystihl náš šéftrenér, když řekl: „Myslím, že u nás v Jablonci děláme hodně muziky za málo peněz.“ A to je ten problém. Pokud chcete hrát soutěž jako je druhá liga, tak v dnešní době musíte adekvátní hráče sehnat a zaplatit je. Pokud si někdo myslí, že budete jezdit do Klatov, Chebu, Písku nebo Hronova pro něčí modré oči, tak je u mě blázen. Chtít hrát druhou ligu s vidinou kvalitních výsledků za minimální náklady je jako chtít vyhrát Tour de France na odrážedle. Může se to stát, ale spíš ne.

Trénovali jste mezi svátky nebo jste se sám nějak udržoval v kondici?

Měli jsme jeden trénink, kde se nás sešlo jen pár. Já osobně jsem se byl párkrát proběhnout a s dětmi na lyžích.

Co byste změnil v sestavě, v tréninku… aby se zase dařilo tak, jak na to vaši fanoušci byli zvyklí?

Potřebovali bychom aspoň tři nebo čtyři kvalitnější hokejisty, abychom doplnili kádr. Někteří nám odešli a jiní se zranili. Když se podívám, jak to fungovalo před deseti lety, tak v týmu chybí trochu zdravé konkurence a boje o místo. Je nás tak málo, že hraje každý.

Bude v novém roce líp, co se týká výkonů?

No, to je otázka. Dohraje se hlavní část, což jsou tři zápasy a pak se soutěž rozdělí na skupinu A, tu lepší a skupinu B, horší. Výhodou bude, že nebudeme potkávat top týmy, ale týmy na naší úrovni. Výsledky by mohly být vyrovnanější a snad i úspěšnější.

Co pro to musíte, jako tým, udělat?

Musíme začít bodovat hlavně doma a pokusit se přivézt i nějaký bod z venkovních hřišť.

Hned 4. ledna hrajete doma proti prvnímu týmu Letňan. Jak se na něj nachystáte, jakou zvolíte taktiku?

Letňany patří bez diskuze k nejlepším týmům druhé ligy. Mají skvělé přesilové hry, jednotlivci jsou schopni rozhodnout zápas, mají výborného golmana, dokážou reagovat na vývoj zápasu, a tak bych mohl pokračovat dále. My se pokusíme využít menších rozměrů domácího hřiště a soupeři hru kouskovat a znepříjemnit. Pokud se vyvarujeme faulů, tak můžeme odehrát vyrovnaný zápas.

A vaše předpověď? Jak to s Vlky dopadne celkově na konci sezóny?

Pro nás prakticky začínají záchranářské práce. Pokud chceme udržet Jablonec na druholigové mapě a nestrachovat se do posledních kol, tak je čas začít pravidelně bodovat.