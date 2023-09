Třináct branek na jabloneckém ledě příznivci hokeje už dlouho neviděli. V další utkání krajského přeboru jim domácí Gepardi pořádně zahráli na nervy, když první třetinu s přehledem vyhráli 5:1. A pak se o rozhodující branku museli se soupeřem z Lomnice pořádně porvat, jak se na šelmy sluší. Ale porazili ji jen těsně 7:6.

Gepardi - Lomnice - děkovačka | Video: Josef Březina

Trenér Gepardů David Svoboda:

„Po minulém zápase v Turnově jsme si něco řekli a přizpůsobili jsme tomu i tréninky. Někteří si sáhli do svědomí a začali hrát to, co se od nich potřebuje. Bohužel, po první třetině, ve které jsme vedli 5:1 a ukázala se zkušenost našich borců, se nám hra sesypala a celkově jsme přestali úplně hrát. V šatně jsme si zase museli nějaké věci zdůraznit. A kluci se k tomu postavili tak, jak se postavili. Ovšem to už byl soupeř na koni a my jsme se s ním tahali o ten jeden gól. Ale ubojovali jsme to. Doufejme, že to byla další zkouška, ve které jsme si potvrdili, že hrát se musí šedesát minut a ne jen dvacet. Je to v hlavách hráčů. Ne všichni si asi uvědomují, o co v tom kraji jde. Ale časem se k tomu určitě dopracujeme. Je to na dobré cestě, to ukážou i další zápasy. Teď nás čeká další kvalitní soupeř. Jedeme 6. října do Jičína. Ale budeme na něho nastartovaní, maximálně připravení. Fanoušci nám teď v Jablonci vytvořili parádní atmosféru. Někteří s námi byli i v Turnově na prvním zápase. Jsme rádi, že jsou s námi a že nám fandí.“

HC Gepardi Jablonec – HC Lomnice nad Popelkou 7:6, (3:1, 2:4, 2:1)

Branky a nahrávky: 2. Peřina (Maďar), 7. Peřina (Pabiška, Maďar), 12. Kapička (Špaček, Pavlů), 28. Šesták (Kapička, Kačírek), 32. Jakubec (Tomíček, Pojsl), 45. Pabiška (Peřina), 51. Pabiška (Maďar, Jakubec) – 5. Račko (Čakajík, Maryška), 35. Syrovátka (Martinec), 38. Junek (Syrovátka), 40. Syrovátka (Kotyk, Černý), 40. Maryška (Mizera, Čakajík), 50. Fridrich (Vyhlídko)

HC Gepardi Jablonec: J. Jelínek (P. Ružanský) — M. Pavlů, J. Burkoň, D. Špaček, P. Bitman, J. Bureš, A. Charvát — J. Šesták, M. Kapička, P. Salaba, J. Herda, V. Tomíček, V. Pojsl, J. Peřina, M. Pabiška, M. Kačírek, T. Jakubec, P. Maďar

HC Lomnice nad Popelkou: J. Hart (M. Šafránek) — M. Čakajík, V. Martinec, V. Rybář, M. Kotyk, D. Kuch, J. Černý, J. Syrovátka — J. Junek, O. Rydval, T. Zajíc, L. Syrovátka, Z. Václavec, J. Maryška, P. Račko, R. Fridrich, V. Mizera, Š. Vyhlídko, F. Mizera

Rozhodčí: Tomáš Borecký — Aleš Touš, Jakub Serbus

Diváci: 152