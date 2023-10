V dalším utkání krajské ligy ledního hokeje přivítali hráči HC Jablonec soupeře z Varnsdorfu. Ani jeden tým nenastoupil do zápasu s kompletními třemi pětkami a v úvodu utkání to bylo na hře znát. Jablonečtí byli aktivnější, měli kotouč častěji na hokejkách, cestu k překonání soupeřova gólmana ale chvíli hledali.

Vlci - Varnsdorf | Video: Josef Březina

A protože ani hosté nemohli najít recept na překonání výborně chytajícího jabloneckého brankáře Matěje Halamky, skončila první třetina 0 : 0.

Zvrat přišel ve druhé části hry, když domácí hráči dokázali využít přesilovou hru 5 na 3 a Jakubec je poslal do vedení. Vedení jablonecké hokejisty nabudilo a o minutu a půl později to již bylo 2 : 0, když se trefil Kubiny. Šance měli i hosté, jabloneckému brankáři se ale tento zápas povedl a výbornými zákroky si držel čisté konto.

Hájek rozhodl zápas. V premiéře na domácím ledě byl Jablonec lepší

V útoku si pak vedli domácí borci stejně úspěšně a po trefách Dědka a Berky svítilo na výsledkové tabuli skóre po druhé třetině 4 : 0.

V závěrečné části zápasu se pak hrál rušný hokej nahoru – dolů, ovšem bez brankového vyjádření na obou stranách. Zápas tak skončil zaslouženou výhrou domácího celku díky výborné druhé třetině.

Gólman Matěj Halamka má za sebou už čtrnáctileté hokejové zkušenosti. Po pauze se v této sezóně vrátil na led a rozhodl se bojovat za Vlky.

"Chceme, aby se do Jablonce zase vrátila druhá liga. Tým na to máme. Kluci dnes makali od začátku do konce. Obrana to před bránou krásně čistila. Není, co bych jim vytknul. Občas jsme tam nějaké kiksy měli, ale nic vážného. Hrálo se na jednu bránu. Soupeř se ze začátku bránil, ale pak už mu docházely síly. Diváci byli vynikající, jsme rádi, že nás podpořili. V dalším kole nás čeká Turnov, jedeme my tam. Jsou ti slavnější v této soutěži, ale, když pojedeme v plném počtu, tak na ně máme."

HC Jablonec : HC Varnsdorf 4 : 0 (0 : 0, 4 : 0, 0 : 0)

Branky a nahrávky: 23. Jakubec (Šíma, Švík), 24. Kubíny (Mendl, Švík), 33. Dědek (Kubíny), 34. Berka (Švík)

HC Vlci Jablonec nad Nisou: P. Krejbich (M. Halamka) — D. Pilek, M. Jakubec, O. Šíma, D. Pípa, V. Zeman, J. Šimůnek — R. Švík, V. Šír, A. Kubíny, V. Mendl, R. Kala, O. Dědek, F. Berka

HC Varnsdorf: V. Sláma (P. Podzimek) — P. Voráček, F. Prokop, F. Damašek, T. Procházka — J. Matějka, J. Beránek, A. Pešek, P. Bafia, D. Oplt, V. Dvořák, P. Pořádek, J. Damnitz, L. Hercog

Rozhodčí: Michal Vala — Lukáš Damašek, Lubomír Johan