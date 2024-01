Domácí lépe bruslili i kombinovali, co jim však scházelo byla přesná koncovka. Přestože tedy diváci viděli hned v úvodních minutách několik „tutovek“, na úvodní branku Jabloneckých však čekali až do 14. minuty, kdy skóre otevřel Pilek. Do konce první třetiny pak přidali domácí ještě jednu branku.