Ve druhé nadstavbové skupině půjdou do předkola play-off první dva celky. Zatím by to byl Písek a Benátky. Minimálně desáté místo chce ale urvat Děčín, který porazil i díky hattricku Davida Tůmy Jablonec 7:3. Medvědi jsou dvanáctí, na desátou pozici ztrácejí aktuálně pět bodů. „Tímto zápasem pro nás vlastně začalo play-off. Hrajeme v sedmi kolech hned šestkrát na domácím ledě a musíme toho využít. Bohužel jsme proti Jablonci šli pouze ve čtrnácti lidech, dvě třetiny jsme hráli na čtyři obránce. Pokud jde o samotný zápas, tak to chvílemi moc koukatelné nebylo, ale máme tři body, jeden hattrick a první gól mezi dospělými, takže nakonec spokojenost. Dali jsme konečně více branek, na tom musíme neustále pracovat. Od pátku se připravíme na Klatovy. V jednání jsou dva hráči, takže to snad dopadne a budeme mít trochu širší kádr,“ prozradil Tomáš Mareš, kouč HC Děčín.