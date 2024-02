A úvodní minuty opravdu přinášely rychlý, vyrovnaný hokej. Rozdíl mezi soupeři byl ale v tom, že zatímco domácí se snažili své akce zakončovat střelbou, hosté před brankou soupeře příliš kombinovali a ke střelbě se nedostávali. A v šesté minutě pak Frýdlant poprvé udeřil a po střele Dospěla šel do vedení. Ani zdaleka to však na ledě nevypadalo na jednoznačný zápas. Hosté dobře bruslili a snaha o vyrovnání se jim nedala upřít. Přišla však druhá branka v jejich síti a definitivní zlom ve vývoji zápasu přišel v průběhu tří minut mezi 16. a 19. minutou. Frýdlant po střelách Dospěla, Kolmana a Chluma uštědřil soupeři tři góly a do kabin se šlo po první třetině za stavu 5 : 0! O osudu utkání bylo rozhodnuto. Nic na tom nezměnila ani bouře v jablonecké kabině o přestávce, kdy trenér Měrtl pořádně svým svěřencům vyčinil. Jejich hra v druhé části ale výraznou změnu nepřinesla, stále chyběla přesná koncovka a hledání jednoduché cesty k soupeřově brance. Přibylo sice víc důrazných soubojů, branky ale stříleli domácí borci a po trefách Chluma, který završil hattrick, byl na ukazateli skóre ve 32. minutě zápasu stav 7 : 0.

Dlouho jsem takhle v kabině nekřičel, zdůraznil trenér HC Jablonec Měrtl

Teprve poté se hosté dokázali prosadit a Kubíny překonal domácího brankáře. Jenže ještě ani neuplynula minuta hry a domácí odpověděli Beníškem. V poslední třetině pak Frýdlant trochu zvolnil a hra se zdála být vyrovnaná. Přibylo ale tvrdých střetů u mantinelů a došlo i dvakrát k potyčkám hodných ringu a ne ledové plochy. Jablonec pak přidal Švíkem branku. A definitivní podobu skóre pak dal v poslední minutě domácí Hilster.

Vlci si tak z Frýdlantu odvezli potupnou porážku a vidina účasti v play off se rozplynula. Hrstka jabloneckých fandů na tribuně odjížděla notně zklamaná z předvedené hry a inkasovaného výprasku jejich borců.

Z účasti v dalších bojích se radovali domácí vedení Kolmanem, který byl téměř u všech branek frýdlantského týmu.

"Těžko se mi zápas hodnotí. Utkání jsme absolutně nezvládli, po první třetině bylo po zápase. Za mne to byla jedna velká ostuda, co jsme předvedli. Nevím, jestli to byly nervy, nedovedu si to vysvětlit. Ale byl to nejhorší zápas, který jsme sehráli. Frýdlant si šel od začátku za svým cílem, byl lepší, účinnější, efektivnější ve střelbě. Přehrál nás ve všem. Musíme ještě odehrát poslední zápas proti Gepardům. Pro nás se ale už nic nezmění. Skončíme na sedmém místě. A to je pro mne velké zklamání," řekl k nepovedenému utkání trenér Tomáš Měrtl.

HC Frýdlant : TJ HC Jablonec 9 : 2 (5 : 0, 3 : 1, 1 : 1)

Branky: 6. Dospěl (Folda), 13. Kolmann, 16. Dospěl (Doubek), 17. Kolmann (Borecký), 19. Chlum (Beran, Kolmann), 25. Chlum (Beníšek), 32. Chlum (Borecký, Beníšek), 36. Beníšek (Kolmann, Hlister), 60. Hlister (Kolmann, Chlum) – 36. Kubíny (Opatřil, Pilek), 41. Švík (Jakubec)