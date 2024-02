Skoro přesně na den, za dva měsíce po posledním vzájemném derby dvou jabloneckých hokejových týmů, se mužstva zase potkají. V dalším kole krajské ligy proti sobě nastoupí HC Jablonec a HC Gepradi Jablonec. Utkání v neděli 18. února začíná v 18,15 hodin.

Jablonecké hokejové derby: HC Gepardi Jablonec : TJ HC Jablonec | Video: Josef Březina

Krajská hokejová liga pomalu uzavírá svoji první část. Na podzim do ní, jako soupeři, nastoupily i dva jablonecké týmy. Staronový HC Jablonec, který ještě v předcházející sezóně hrál II. hokejovou ligu jako HC Vlci Jablonec a nově vzniklé mužstvo HC Gepardi Jablonec.

Každý měl svoje plány, cíle a úkoly. Některé se jim podařilo splnit, některé ne. Po dvou měsících se proti sobě opět postaví v domácím derby. To první mělo úžasnou atmosféru, kterou by mu mohly závidět i zápasy z vyšších soutěží. Bouřlivou, ale sportovní náladu vnímali pozitivně jak hráči, tak trenéři, no a fanoušci především.

V tomto duelu byli o jednu branku lepší Gepardi, když po závěrečném hvizdu utkání skončilo 7:5. Z vítězství se radovali, ale dobře věděli, že před s sebou mají vyrovnaného a kvalitního soupeře. Před současným derby už jsou v tabulce karty rozdané. Mužstvu HC Jablonec trenéra Tomáše Měrtla se nepovedlo vybojovat postup do play off a soutěž pro ně vzájemným derby končí. Gepardi, pod taktovkou trenéra Davida Svobody, byli šťastnější a dál budou bojovat o co nejlepší umístění v tabulce na konci sezóny.

"Vlkům už o nic nejde. Ale ve vzájemném derby dvou jabloneckých mančaftů půjde hlavně o prestiž. Naši hráči dostali den volna, zrušili jsme jeden trénink. Play off bude náročná, hraje se v pondělí, středu a pátek. Boj o semifinále bude těžký. Ve čtvrtek už zase budeme trénovat a budeme se připravovat na derby s Vlky. To bude zároveň poslední utkání základní části. A už pak následující pátek nastoupíme do play off," říká k nedělnímu derby trenér Gepardů David Svoboda.

"Těžko se mi zápas hodnotí. Utkání jsme absolutně nezvládli, po první třetině bylo po zápase. Za mne to byla jedna velká ostuda, co jsme předvedli," hodnotil poslední nezvládnutý zápas Jablonce s Frýdlantem Tomáš Měrtl. "Frýdlant si šel od začátku za svým cílem, byl lepší, účinnější, efektivnější ve střelbě. Přehrál nás ve všem. Musíme ještě odehrát poslední zápas proti Gepardům. Pro nás se ale už nic nezmění. Skončíme na sedmém místě. A to je pro mne velké zklamání," zdůraznil trenér Měrtl.

Vzájemné zápasy:

HC Jablonec - HC Gepardi Jablonec 7:6

HC Gepardi Jablonec - HC Jablonec 7:5