Takové derby jablonecký zimní stadion ještě nikdy nezažil. Těsně před sezónou vznikly ve městě dva týmy: HC Jablonec a HC Gepardi Jablonec. Fanoušci obou šelem se potkají v ochozech zimáku a hráči na ledě. Kdo vyhraje? Dravé mládí domácí TJ HC Jablonec nebo zkušenosti borců v dresu Gepardů?

derby HC Jablonec - HC Gepardi, ilustrační | Foto: Josef Březina

Už v neděli 29. října v 18,15 se na ledě poprvé v historii jabloneckého hokeje utkají dva místní týmy. HC Jablonec vyzve v pozici hostů HC Gepardy Jablonec.

Poté, co byla prodaná práva na II. ligu hokeje do Hronova, vznikly dva nové kluby, TJ HC Jablonec a HC Gepardi Jablonec . A tyto týmy se v nedělním podvečeru utkají v historicky prvním derby dvou mužstev z jednoho města! Kdo vyhraje? Bude lepší dravé mládí z TJ HC nebo zvítězí zkušenosti borců v dresu Gepardů? Odpověď budou fanoušci obou mančaftů znát po závěrečném hvizdu rozhodčího.

A jak si v současnosti oba kluby stojí v tabulce po 6. kole krajské ligy hokeje? Lépe je na tom TJ HC, momentálně na čtvrtém místě s deseti body a skóre 30 : 30. Gepardům patří sedmé místo se šesti body a pasivním skóre 31 : 32. V posledních zápasech se více dařilo Gepardům, kteří porazili Varnsdorf 12 : 4, zatímco TJ HC svůj zápas ve Frýdlantu prohrálo 6 : 3.

A jak jsou na tom nejlepší hráči mužstev ve statistikách jednotlivců? Kubíny v dresu HC je v celkové tabulce ligy druhý v hodnocení kanadských bodů. Nasbíral jich celkem 16 za 8 gólů a 8 asistencí. U Gepardů je na tom nejlépe Pavlů se 2 góly a 7 asistencemi, což znamená 9 kanadských bodů a 10. místo v celkové statistice. Nejlepšími střelci svých mužstev jsou pak Kubíny s osmi, respektive Peřina s pěti vstřelenými brankami.

Celkem vyrovnaná je i statistika trestů, ze které trochu vyčnívá „Gepard“ Kapička s 27 trestnými minutami. Nejtrestanějším hráčem HC je Švík se 14 trestnými minutami, stejně minut nastřádal druhý nejtrestanější „Gepard“ Maďar. Statistika tedy mírně favorizuje TJ HC, nicméně statistika je jedna věc a co se bude opravdu dít na ledě je věc druhá.

Trenér HC Gepardi David Svoboda: „Jsme v tomto utkání v roli hostů. Mančaft vypadá dobře, připravujeme se stejně jako na ostatní zápasy. Věříme, že přijde hodně fanoušků, hlavně fanoušků Gepardů. Těšíme se na derby a skvělou atmosféru. Myslím, že to bude vyrovnaný zápas. A doufám, že se povede ve sportovním duchu, jak na ledě, tak mezi fanoušky. A že emoce budou jen ty hokejové. My kluky z týmu HC Jablonec známe, z velké části jsou to Jablonečtí, takže víme, jak asi hrají. V tom jsme trochu ve výhodě. Soupeř velkou část našich hráčů úplně nezná. Ale trenér Měrtl některé osobně, tak svému mužstvu o nich něco řekne a své hráče na nás připraví. My se sejdeme v kabině dvě hodiny před zápasem. Ve čtvrtek jsme ještě měli předzápasový trénink. Doufám, že budeme na nedělní derby dobře připravení. Těsně před každým začátkem utkání, když máme soupeře trochu načteného, si pak ještě v kabině řekneme přesně co a jak.“

Trenér HC Jablonec Tomáš Měrtl: „Na derby se připravujeme, nepovedlo se nám utkání ve Frýdlantě, zatím máme problémy se zápasy venku, takže chceme doma uspět. Připravujeme se jako na každý jiný zápas. Chceme vyhrát. Doufejme, že se to odehraje jen na ledě. Už jsem mančaft připravoval a ještě připravím na to, že nechci, aby při zápase došlo k nějakým problémům. Ať se hraje v rámci fair play. Kluci chodí do práce nebo do školy a není potřeba, aby se vzájemně při potyčkách zranili. Ať ukáží hokejovost. Vyhraje lépe připravený, lepší tým. Na soupisce Gepardů jsou i zkušení hokejisté, kteří prošli první nebo druhou ligou. My máme o hodně mladší mančaft. Uvidíme, něčím je chceme překvapit. Zkušenosti jsou na jejich straně. Ale když každý z našich na ledě odbojuje, odpracuje to, co po něm já, jako trenér, budu vyžadovat, tak doufám, že to dopadne v náš prospěch. Dvacet minut před zápasem máme v kabině s hráči poslední poradu. Ale to už je představa jasná, daná, to už vědí na rozbruslení. Pak jen doladíme detaily a tým pořádně nahecujeme. A čekáme, jak se vyvine hra. Na lavičce jsem klidný, ale když je to potřeba, tak taky občas zařvu. Přece jen hru každý z nás prožívá.“