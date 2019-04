Hokejový svaz určil způsob a program bojů o vyšší soutěž. O dvě volná místa se poperou čtyři soupeři. Zástupci krajů Ústeckého, Královéhradeckého, Jihočeského a Moravskoslezského se poměří ve dvojutkáních a lepší z těchto dvojic získá místenku do II. ligy. Svaz zároveň určil i složení soupeřů, které vypadá takto:

HC Slovan Louny — BK Nová Paka

HC Vajgar Jindřichův Hradec — HC Wolves Český Těšín

Komu je tedy potřeba nyní fandit? No přece Nové Pace. Byly by to zajímavé zápasy s nádechem derby.