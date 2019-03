Jabloneckým Vlkům po debaklu s mosteckou lví smečkou končí sezona

Most, Jablonec - Po vysoké výhře v domácím utkání jeli Vlci do Mostu s nadějí na zvrat v sérii. Jenže tentokrát to ani zdaleka nevyšlo.

Jablonečtí Vlci. | Foto: Deník / Dagmar Březinová

Most se z porážky na jabloneckém ledě poučil a v utkání jasně dominoval. Nejenom herně, ale hlavně střelecky a svému soupeři tak oplatil prohru i výsledkově. Zatímco Most, který v sérii rozhodně nebyl favoritem, postupuje, pro Vlky sezona končí. Po třech účastech v baráži tentokrát nepřešli přes první kolo play off, což je určitě pro fanoušky i hráče zklamáním. O osudu série rozhodl určitě průběh úvodního duelu, respektive jeho první třetina. Mostečtí do play off vstoupili důrazněji, ověřili si, že mohou z Vlky rovnocenně bojovat, a šli pak s nadšením za výhrou a postupem. Vlkům podle představ vyšel pouze třetí zápas, na který však ve čtvrtém, rozhodujícím, nedokázali navázat. Vlci rozstříleli Most a oživili naději Přečíst článek › Trenér Vyskočil zápas hodnotil „Rozhodně neúspěch a zklamání. Ten zápas byl buď a nebo, udělali jsme ale v úvodu dvě obrovské chyby, dostali domácí na koně. Ve druhé třetině jsme se zlepšili , měli i šance, ale opět přišla chyba a laciný gól. Dnes nám chybělo to, co zdobilo ve středu doma – hokejové srdíčko. Na celkové hodnocení je ještě brzo, je to však neúspěch“ Mostečtí Lvi – HC Vlci Jablonec 8:1 Třetiny: 3:0, 1:1, 4:0

Branky a nahrávky: 3. Bakrlík (Přeučil), 13. Mála, 20. Mála (Bakrlík, Přeučil), 36. Čmolík (Kýhos, Mical), 42. Mála (Bakrlík, Havlůj), 43. Nedrda (Mical, Kuncl), 44. Kýhos (Mála), 55. Polák (Kýhos, Nedrda) – 33. Maďar (Nezbeda, Pavlů) Mostečtí Lvi: Štěpánek (Chabr) – Polák, Urbánek, Žítek, Havlůj (A), Kuncl, Fučík, Novák – Přeučil (A), Hrdlička, Kýhos, Nedrda (A), Mical, Bakrlík, Mála, Čmolík, Smolka. HC Vlci Jablonec nad Nisou: Hosnedl (44. minuta Jelínek) – Melovič, Mrkvička, Pavlů (A), Čechura, Abraham, Šuráň, Havelka – Švík, Nezbeda, Frk, Homolka, Babec, Tondr Lukáš (C), Gecko, Brokeš, Mulač, Maďar, Bříška (A) Josef Březina

Autor: Redakce