Hokejisté jabloneckého HC přivítali na svém ledě vedoucí celek krajského přeboru, tým HC Turnov 1931. Turnov přijel i s početnou skupinou svých fanoušků, kterým nechyběl ani bubeník. Jablonečtí vykročili do zápasu neohroženě, dobře bruslili a snažili nedávat soupeři prostor pro kombinační hru.

Jablonec - Turnov | Foto: Josef Březina

Bojovali jako smečka, body ale utekly

TJ HC Jablonec : HC Turnov 1931 4 : 5 (1 : 2, 2 : 2, 1 : 1)

Odvážný vstup do zápasu přinesl Jabloneckým už v desáté minutě vedení. V přesilové hře přesně mířil Daněk. Jenže hosté mají kvalitní tým a do konce první části dokázali vývoj zápasu otočit. Do kabin se šlo za stavu 1 : 2.

Rozjeté hosty nezabrzdila ani přestávka a dvěma góly mezi 25. a 26. minutou zvýšili po střelách Maděry a Rutkovského na 1 : 4. V tu chvíli to vypadalo s jabloneckými borci všelijak a fandové hostí již pomalu slavili vítězství. Ale předčasně! Vedení hosty ukolébalo, zato domácí borci přidali. Hra se rozkouskovala, přišla vyloučení na obou stranách. Nejdůležitější ale bylo, že do konce druhé části Jablonečtí snížili na rozdíl jedné branky.

Do poslední třetiny tedy šli se snahou vývoj zápasu otočit. A v čase 43:40 bylo vyrovnáno, když do černého mířil Daněk. Všem přítomným na stadionu bylo jasné, že, kdo dá gól, vyhrál. Na ledě se tvrdě bojovalo o každý puk, o každý kousek ledu, Jablonečtí jako pravá vlčí smečka. Šťastnější ale byli hosté a v 53. minutě Miškovský bekhendovou střelou překonal jabloneckého gólmana Leška.

Tím ale drama nekončilo. To přišlo až v samotném závěru. Dvě a půl minuty před koncem došlo na vyloučení na straně Turnova a vzápětí i na druhé. A domácí hráli dlouhou přesilovku ve dvojnásobné převaze. Poté dokonce i v trojnásobné, když odvolali brankáře. Kolotoč okolo turnovské branky ale vytoužený gól nepřinesl a po velkém boji si vítězství a s ním tři body přece jen odvezli hosté.

Trenér Jablonce Tomáš Měrtl:

„Věděli jsme, že nás nečeká nic lehkého. Šli jsme ale do vedení 1:0, ovšem Turnov to po našich individuálních chybách otočil během chvíle na 2:1. Když jsme nastoupili do druhé třetiny, tak jsme na chvíli úplně přestali hrát. Soupeř odskočil na 4:1. Na střídačce jsme si k tomu ještě rychle něco řekli, dali jsme na 4:2. Dostali jsme se trochu do hry, dali jsme kontaktní gól a po dvou třetinách jsme prohrávali jenom o jeden. A věřili jsme, že to otočíme. Nastoupili jsme do třetí třetiny a vyrovnali jsme. Turnov má ale zkušený mančaft a my jsme z protiútoku dostali laciný gól. V závěru jsme měli přesilovky 5 na 4, pak 5 na 3, ale nevyužili jsme je. Ale mančaft musím pochválit. Kromě těch několika minut ve druhé třetině, kdy jsme přestali hrát a situaci jsme si zkomplikovali, tak s takhle těžkým soupeřem srovnat na 4:4, to si zasloužilo pochvalu. Turnov ukázal, kde má sílu. A porazil nás. Podle mne by byla remíza spravedlivá. Byli jsme Turnovu důstojným soupeřem a možná jsme ho trochu zaskočili. Chybělo nám trochu štěstí. Vážím si toho, když ale kluci ze stavu 1:4 srovnali na 4:4. Klidně to tam mohlo spadnout i na 5:5. V celém zápase nás podržel gólman Leško.“

Jablonečtí v dalším kole jedou na led soupeře do Jičína. Zase je čeká těžké utkání, ale, jak říká trenér Měrtl: „Každé utkání je těžké.“

Branky: 10. Daněk ( Zeman ), 33. Kulda ( Švík ), 39. Mendl (Švík , Kulda ), 44. Daněk ( Kubíny ) – 14. Miškovský ( Adamec ), 19. Křepelka ( Hloušek , Zákoutský ), 24. Maděra ( Knap ), 26. Rutkovský ( Křepelka ), 53. Miškovský ( Suska, Kožárik )