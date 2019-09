Nově se tvořící tým si odvezl vysokou porážku (10:3) a díky ní také hodně námětů na přemýšlení, jak to vše rychle odčinit. O víkendu měli Vlci volno. Čas využili pro přípravu. Ve středu 18. září uvítají v Jablonci celek Trutnova. Ten o víkendu na svém ledě vyprovodil s porážkou právě celek Mostu, a tak je jasné, že Vlky čeká těžký boj.

Vedení klubu rozhodlo, že vstup na první mistrák bude zdarma. Prezident klubu Pavel Klámrt věří, že zápas bude pro Vlky vítězný.

CHTĚJÍ PROHRU ODČINIT

Trenér Vlků Karel Hornický zůstává před premiérou jeho vlčí smečky optimistou. „Hodně jsme si k zápasu z prvního kola řekli, všechno, co bylo potřeba. Kluci vědí, co se stalo, co mělo a nemělo být. A mají teď velkou chuť porážku odčinit. A také kvůli tomu, že je to jejich premiéra před domácím publikem, které nechtějí v žádném případě zklamat a také se nechtějí stát otloukánky druhé ligy. Nálada v jabloneckém týdnu je pozitivní a s každým tréninkem se ještě zlepšovala. Soutěž, kterou mají Vlci před sebou, bude náročná a dlouhá. A pokud si chtějí hráči užít hokeje, tak do toho musí od samého začátku jít natvrdo.

Trenér je klidné povahy a ve stejném duchu hovoří také s hráči. „V Mostě jsme vlítli do zápasu, který se nepovedl. To se stává. Co domácí střelili na naši branku, to nám tam spadlo,“ řekl k předchozímu duelu v Mostě. Na trénincích pilovali to, co chtějí využít v prvním domácím mistráku. „Vstoupili jsme do zápasu nesoustředěně, nedokázali jsme se Mostu bruslařsky vyrovnat. Na těchto problémech jsme teď zapracovali. Hlavně musíme dodržovat všechny pozice, aby soupeř neprocházel k naší brance jako nůž máslem.

ATMOSFÉRA POMŮŽE

Velkou roli k cestě za vítězstvím sehraje také divácká atmosféra. A ta byla vždycky v Jablonci výborná. „Věřím, že nás přijdou fanoušci podpořit a vytvoří nám takové domácí prostředí, na které jsme v Jablonci zvyklí. Kluci to potřebují. Budeme za to rádi,“ vzkazuje trenér.