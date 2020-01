HC Vlci Jablonec nad Nisou – HC Řisuty 0:5

„Tentokrát jsme byli impotentní, prostě nám to tam nepadalo. Šancí jsme ale měli hodně. Hráli jsme dobře. Určitě nás soupeř nepřehrával. Dával spíš šťastné góly. Teď jsme vyhráli pět utkání v řadě, takže štěstí stálo doposud na naší straně. Až dneska se přiklonilo k soupeři. A navíc,ten měl výborného brankáře, který chytil každou střelu, která na něj šla. Odvedl vynikající výkon,“ řekl k průběhu duelu kapitán týmu Vlků Tomáš Plíhal.

V tomto zápase se na ledě objevila nová posila Vlků.

Nevyhoštěný je zpět

S Michalem Nevyhoštěným se nutně pojí jméno jabloneckého klubu. Odehrál za něj 10 sezon. Bývalý juniorský reprezentant se však v minulém ročníku rozhodl přejít do celku Nové Paky a vybojovat s ním postup do druhé ligy. Tuto sezónu opět začínal v novopackém dresu, v listopadu se však rozhodl spolupráci s klubem Bruslařů ukončit. Vrátil se zpět do mateřské vlčí smečky.

Věří, že jim to půjde

Rozhodl se připojit k týmu, který po slabším vstupu do sezony nabral druhý dech a stoupá vzhůru druholigovou tabulkou. „Michal už bude teď nastupovat za nás, v dresu Vlků. Věřím, že bude kvalitní posilou týmu. “ potvrdil Tomáš Plíhal.

„Měli jsme několik marodů a bylo to znát. A Řisuty měly brankáře, který nám všechno chytil, nic jsme nebyli schopní dostat za jeho záda. Měl svůj den. Jim tam padalo všechno. Ale naše hra určitě nebyla tak špatná, jak výsledek na první pohled vypadá. Věřím, že se zase napojíme na šňůru vítězství a to už ve středu v Děčíně. Pak nás v sobotu čeká doma Vrchlabí. To bude těžký zápas,“ okomentoval duel s Řisuty generální manažer Vlků David Bartel.

A k Vrchlabí ještě dodal Tomáš Plíhal: „Určitě máme na to, abychom Vrchlabí porazili. Když se u nás sejde ten den všechno, jak dnes u soupeře, tak to může vyjít. Musíme podat heroický výkon, dělat to, co si řekneme, dobře nám zachytá gólman a k tomu budeme mít trochu toho štěstíčka, výhra bude naše.“

Šéftrenér TJ HC Vlci Jan Šuráň sice zápas neviděl, ale zprávy o něm dostal hned po závěrečném hvizdu rozhodčího. „Myslím, že naši hráči špatně nehráli. Bohužel, občas nás koncovka trápí, tak jsme góly nedali. K nám tentokrát spadlo všechno, co šlo. Prostě jsme neměli den. Ale určitě se kádr obohatil a výkon se zvedá. A tato prohra byla jen malé škobrtnutí.“

Proti Jablonci se Řisutům opravdu daří. Soupeře ze severu Čech totiž porazili i počtvrté. Tentokrát Petr Jiroušek udržel i čisté konto, dvojice obránců Potěchin a Zavřel si připsala první góly v sezóně. A dvěma brankami se blýskl Dominik Danov. Buldoci tak berou tři body a na pozici zaručující playoff už mají rezervu pět bodů.

Michal Jäger, trenér TJ HC Řisuty: „Dnešní utkání se mi hodnotí dobře. Kluci odvedli, až na pár chybiček, zodpovědný a disciplinovaný výkon podpořený fantastickým výkonem našeho gólmana Petra Jirouška. Vyhráli jsme dnešní bitvu, ale válku, a tím myslím postup do playoff, ještě ne. Čeká nás ještě spousta práce, ale dnešní utkání nám snad ukázalo cestu.“

Branky a nahrávky: 7. Potěchin (Paršakov), 28. Keszi (Potěchin, Formánek), 30. Zavřel (Formánek, Kolářík), 38. Danov (Okegawa), 57. Danov (Paršakov, Rudovský)

HC Vlci Jablonec nad Nisou: Jelínek (Mašek) – Pavlů (C), Pulec, Krejsa, Čechura, Ira, Pílek – Kotyza, Kačírek, Maďar (A), Homolka (A), Gecko, Král, Nevyhoštěný, Plíhal, Jursa, Miškovský, Nezbeda, Bouřil.

lHC Řisuty: Jiroušek (Ilašenko) – Novák F., Potěchin (C, Zderadička, Kolářík, Rudovský, Zavřel – Fortelka (A), Patyk, Náprstek – Formánek, Vyskočil, Keszi – Paršakov, Danov, Okegawa – Řepka, Holub, Neiss. Diváci: 313.

Rozhodčí: Bernat.

Třetiny: (0:1, 0:3, 0:1)