Jablonec n. N. - Pět kol zbývá do konce základní skupiny druhé hokejové ligy a vrcholí tedy i boj o play – off, kde právě jablonečtí hokejisté hrají důležitou roli.

HC Vlci. | Foto: DENÍK/ Jan Škvára

Patnáct bodů je ještě ve hře a Vlci, nyní na postupové osmé příčce, živí naději případně se poprat o sedmé místo a nenastoupit proti lídrovi tabulky HC Řisuty.



Sobotní soupeř má na šestém místě již o jedenáct bodů více, ale sedmý Most jen o čtyři. V letošních vzájemných zápasech s Děčínem byli vždy po vyrovnaných zápasech úspěšnější domácí týmy. V Děčíně Jablonečané prohráli 4:3 a 2:1, ale doma zvítězili 4:2. Po počátečních nevýrazných výkonech se Vlci hokejově zvedli a nyní odvádějí zlepšené výkony, předvádějí aktivní hru a chtějí v tom pokračovat.



„Jsme trochu pobouchaní, ale chceme vyhrát a být blíže k play-off. Do obrany by se měl vrátit po nepříjemném zranění i Zeman a věříme, že nám jablonečtí diváci i dnes pomohou ke třem bodům,“ zve diváky do hlediště prezident HC Petr Cinibulk.



Utkání s tradičním soupeřem začíná na jabloneckém zimním stadionu v sobotu v 18 hodin.