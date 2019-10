Hokejové ligy jablonečtí Vlci hostí mostecké Lvy. A čeká je další velmi těžké utkání, které se hraje již ve 16. října od 18 hodin na jabloneckém zimním stadionu.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Lvi bojují s favorizovaným Vrchlabím o pozici leadra skupiny Sever II. ligy a v prvním vzájemném utkání nad Vlky vysoko zvítězili. Tentokrát by však jablonečtí hokejisté chtěli svého soupeře rozhodně daleko víc potrápit. Že má výkon Vlků stoupající tendenci, ukazují i poslední výsledky. V zápasech remizovali a jen trochu chybějícího střeleckého štěstí je dělilo od vítězství. O to se pokusí i tentokrát, i když Most je vysokým favoritem. Při bojovnosti, nasazení a podpoře fanoušků se výhra může stát skutečností. Přijďte fandit, podržet Vlky!