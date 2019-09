Vzájemné zápasy mají nádech derby a domácí byli tentokrát vysokým favoritem. Jejich ambice na postup do vyšší soutěže jsou známé a do utkání nastoupili se všemi svými hvězdami, bývalými extraligisty a reprezentanty. A roli favorita od začátku potvrzovali.

Vlci nastoupili do utkání s Hrstkou v brance a ten od úvodního vhazování čelil náporu domácích. A přes řadu úspěšných zákroků musel již na počátku 4. minuty kapitulovat. Naděje na dobrý výsledek pak ještě trvala do 13. minuty, kdy druhou domácí branku přidal Bednář. Ale pak se vrchlabská kanonáda rozjela naplno. A protože hosté vyráběli i zbytečné hrubky v obranné činnosti, skóre narůstalo. V 19. minutě inkasoval Hrstka popáté a místo přenechal Jelínkovi. Ten se ještě ani neohřál a po hrubce beků inkasoval i on. Po první třetině svítilo na ukazateli hrozivé skóre 6:0. O osudu zápasu bylo rozhodnuto.

Do druhého dějství nastoupili Vlci lépe, byli aktivnější a odměnou jim byla branka v domácí síti z hokejky Kačírka. Domácí, kteří trochu zvolnili, odpověděli trefou Hlaváče a tentýž hráč pak zvýšil před koncem druhé části na 8:1. Jablonec chtěl nelichotivý výsledek korigovat, ale srážely ho hlavně hloupé chyby ve vlastním obranném pásmu a na druhé straně i špatná efektivita v koncovce.

Hráči vymýšleli složité kombinace, často hodně nepřesné, a to na dobře hrající Vrchlabí rozhodně neplatilo. Domácí, podporovaní více než tisícovkou diváků, potvrzovali svou hrou roli favorita nejen v tomto utkání, ale i v celé soutěži. Vedoucí Vlků Josef Březina k zápasu uvedl: „Vrchlabí jde letos jednoznačně za jediným cílem a to je postup. Má na to mužstvo i prostředky a v tomto zápase to dokazovalo. I když trenér hráče nabádal k tomu, aby hráli jednoduše a soustředili se na obranou činnost, na ledě to často bylo opačně. Vymýšleli jsme složitosti a svými chybami soupeři pomáhali a situaci jim usnadňovali. A to ještě naši gólmani řadu šancí domácích zlikvidovali. Na hráčích byl také místy znát i zbytečný respekt před soupeřovými hvězdami, jako je Bednář, Sýkora nebo Hlaváč. Výsledek je hrozivý, ale snad nám na druhé straně pomůže v tom, aby hráči více přemýšleli o řešení situací a o tom, jak se vyhnout hloupým chybám.“

Ve středu 2. října čeká Vlky doma Bílina. Výprask ve Vrchlabí by měli odčinit. Diváci ve Vrchlabí se dočkali vytoužené „desítky“ a Vlkům se po střelách Maďara a Nezbedy podařilo jen skóre opticky upravit.

HC Stadion Vrchlabí - HC Vlci Jablonec 10:3 (6:0, 2:1, 2:2)

HC Vlci Jablonec nad Nisou: Hrstka (od 19. Jelínek) - Čechura, Krejsa, Tržický, Pavlů (C), Pulec, Jandejsek, Pokorný - Homolka (A), Král, Bouřil, Kotyza, Kačírek, Frk, Gecko, Jursa, Maďar (A), Nezbeda, Miškovský