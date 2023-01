Vlci ale srovnali se svým soupeřem krok, byli důrazní v osobních soubojích a dostávali se do slibných pozic před soupeřovou brankou. Odměnou za snahu jim byla vedoucí branka v šestnácté minutě. To se přesnou střelou z levého kruhu trefil Folda. A neutekly ani dvě minuty a domácí celek své vedení navýšil. Při přesilové hře našel Had přesnou nahrávkou před brankou Jursu a ten nasměroval kotouč za záda soupeřova gólmana. Stav po první třetině byl 2 : 0 a početné divácké řady věřily ve vítězství Vlků.

Naděje ještě více vzrostly hned ve druhé minutě druhé třetiny. Po akci Špačka zakončoval Foerster a Vlci vedli 3 : 0! To byl stav, který naděje na vítězství ještě umocňoval a věřili v něj všichni přítomní. Bohužel, byl to omyl. Vlci jako by se vedení zalekli, přestali být tak důrazní, nestíhali se soupeřem bruslit a ten ve 30. minutě Brožem snížil. A aby tomu nebyl konec, vzápětí přišlo vyloučení Brokeše a Králové přesilovku využili. Přesnou ranou k tyči to zařídil Radoš. Vedení o jednu branku si Vlci udrželi a do poslední třetiny se šlo za stavu 3 : 2 pro domácí celek. Bylo ale jasné, že Vlky čeká těžký boj.

A ten přišel. Písek se tlačil do útoku a Vlci nebyli schopní mu oplácet stejnou mincí. A snaha o sólové akce bez přesné kombinace neměla naději na úspěch. To, čeho se všichni obávali, přišlo v padesáté páté minutě. Hostující Pouzar zavezl kotouč do obranného pásma Vlků. Tam jej zadovkou přihrál najíždějícímu Březinovi a ten přesnou ranou k tyči srovnal stav zápasu na 3 : 3. Jenže to ještě nebyl konec! O půl minuty později nepříliš vydařenou střelou od modré, kterou zřejmě ještě někdo tečoval, překvapil Hollar domácího brankáře Horáka a Králové šli do vedení.

Hra Vlků se v tu chvíli rozpadla a v závěrečných minutách nebyli schopní si vytvořit tlak, který by vedl k vyrovnání a případnému prodloužení. Domácí tak ztratili zápas, o kterém se dalo říci, že je vyhraný, jen kdyby si udrželi důraz v soubojích, byli důslední a snažili se využívat každé možnosti k zakončení.

Další utkání čeká Vlky na ledě Děčína ve středu 11. ledna.

HC Vlci Jablonec - IHC Králové Písek 3 : 4 (2 : 0, 1 : 2, 0 : 2)

Branky a nahrávky: 16. Folda , 18. Jursa (Had, Kačírek), 22. Foerster (Špaček, Abraham) – 30. Brož (Hollar, Novotný), 32. Radoš (Bednařík, Hrakholski), 55. Březina (Pouzar, Novák), 56. Hollar (Brož, Pavlát)HC Vlci Jablonec nad Nisou: Horák (Jelínek) – Koutecký, Abraham, Pavlů "C", Starý, Had, Pilek – Kačírek, Maďar, Dospěl, Špaček "A", Brokeš "A", Jursa, Foerster, Folda, Švík, Bouřil.

Trenér: Jan Šuráň

IHC Králové Písek: D. Novák (Kříž) – F. Novák, Radoš "A", Dudáček, Pavlát, Hanus, Turek – Březina "A", Brož, Hollar, Hrakholski, Koupal, Matiášek, Volf "C", Novotný, Bednařík, Macháček, Pouzar.

Trenér: Tomáš Matušík

Rozhodčí: Pastier – Štěpánek, Teršíp.