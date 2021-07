Než se za pár týdnů rozběhne hokejová sezóna a na jablonecký let vyjede druholigové mužstvo HC Vlci Jablonec, musí vedení klubu zajistit všechno, co hráči potřebují. A není toho zrovna málo.

Vlci před sezónou | Foto: Josef Březina

Jedná se o nemalé částky, které nadcházející sezóna spolkne. Potvrdil to generální manažer HC Vlci Jablonec David Bartel. Co všechno musí zajistit? A myslí také na fanoušky? To je samozřejmé.