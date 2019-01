Jablonec n. N. - Přijel Tábor, vedoucí tým soutěže, poslední gól uštědřil Vlkům v závěrečné power play, v domácí brance zazářil gólman Daniel Vacula

HC VLCI Jablonec n. N. | Foto: www.hcvlci.cz

Dvě utkání na domácím ledě odehráli dorostenci HC Vlků o víkendu. V prvním zápase přivítali Tábor, který vede skupinu. „U nich jsme vždycky prohráli, doma s nimi hrát umíme. Ale bylo to těžké, shrnul výsledek 6:8 pro hosty trenér Jindra Zeman. Jablonečtí nastoupili ve dvanácti, někteří hráči si ještě odpykávali tresty. Po první třetině odcházeli do kabin spokojení s výsledkem 1:1. V druhé si ale začali Vlci šetřit síly, aby vydrželi tlak Tábora do konce zápasu. Inkasovali ale čtyři góly a do kabin po druhé třetině šli za stavu 2:5. V závěrečné části ještě stáhli na 6:7.

Pochvalu zaslouží

„Zkusili jsme i power play, ale dostali jsme ještě jednu branku. Kluci se na Tábor připravovali celý týden. Chuť poprat se o vítězství určitě měli. I když nebodovali, chválím jejich výkon," zdůraznil kouč. V dalším duelu se střetli s Příbramí. Oba týmy jsou vzájemnými rivaly, a proto Vlky o to víc vítězství 7:2 potěšilo. Trenér měl k dispozici více hráčů, silnější sestavu. Až do 30. minuty se hrálo vyrovnané utkání. V dalších se pak iniciativa přelila na stranu Jabloneckých.

O výsledku rozhodlo posledních deset minut. Soupeř cítil, že mu výhra uniká a začal být nepříjemný. „Nechyběly fauly, tresty a bitky. V jedné takové vyfasovali trest naši, Švík a Glos. V dalším zápase s Chrudimí proto nenastoupí. A to bude pro nás značné oslabení. A navíc se Glos připravil také o možnost hrát s áčkem mužů další zápas v play off," vylíčil situaci na ledě Jindra Zeman.

Na poslední utkání jedou v pátek 13. března. Trenér se rozhodl, že dá šanci posilám mladších ročníků. Zkušení hráči mu ale budou chybět.