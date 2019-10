„Kdybych měl známkovat jako ve škole, tak první třetina tak za tři mínus. A druhá a třetí byly katastrofální, to už kluci nehráli vůbec nic. Výsledek pro Bílinu udělal jediný hráč, Procházka. Neměl žádný pohyb, ale měl výbornou poziční hru. Celé to odchodil, ale, bohužel, nám dal všechny čtyři branky, tři ze hry a ještě proměnil důležitý nájezd,“ okomentoval zápas David Bartel, který přihlížel a dlouho věřil, že tři body zůstanou na kontě Vlků.

Kdyby se sestupovalo do nižší soutěže, tak už by se měli Vlci bát a s nimi by se obávali sestupu také všichni hokejoví fanoušci. Díky tomu, že se ale nikam propadnout nemohou, chtějí dál bojovat o co nejlepší umístění v tabulce.

Manažer Bartel ví, že tým špatný určitě není, ale chybí mu jeden klíčový hráč. „Ještě, že se nikam nepadá. To už bych se začal bát jako fanoušci. Máme teď ale rozjednané jednu až dvě posily. Jména zatím nebudu prozrazovat. Jen napovím a fanoušci se možná dovtípí, že jednáme s někým z těch „starých“ hráčů. Ale předem říkám, Kamil Bříška to není. Potřebujeme rozdílového hráče, tak, jako měla Bílina Procházku nebo ve Vrchlabí do byl Bednář. Někoho takového, jako byl v Jablonci Demel nebo Plíhal, kteří za Vlky hráli, takového potřebujeme,“ plánuje David Bartel.

A vedení klubu věří, že s takovým vůdcem vlčí smečky by se začalo dařit. „Ještě večer po zápase s Bílinou jsem s případnými novými posilami hovořil. Uvědomil jsem si, že post takového hráče jsme v úvodu sezony trochu podcenili,“ uvedl manažer a dodal, že se tehdy nechal ukolébat sliby hráčů, kteří tvrdili, že za stejných podmínek jako bývalí hráči první lajny, je určitě nahradí.

Dosavadní výsledky sice příliš optimistické nejsou, ale soutěž zdaleka nekončí a tým je rozhodnutý bojovat o účast v play off. Jablonec několik předcházejících sezon patřil k těm nejlepším v soutěži. A takové postavení si současná vlčí smečka pod taktovkou trenéra Karla Hornického nechce nechat vzít.

K aktuální situaci v klubu a týmu manažer Bartel ještě uvedl: „Rychleji se bourá, než staví. Tým špatný není. Potřebujeme jen trochu štěstí, aby se střelci chytili, několik dobrých v mančaftu určitě je, třeba Maďar, Frk, Nezbeda i jiní. Ti by to mohli vzít na sebe. Už dvakrát jsme byli bodům velmi blízko. A s Bílinou to na tři body vypadalo. Ale, i kdybychom vyhráli, tak si musíme přiznat, že hra byla strašná.“

V jabloneckém hokeji se přes léto hodně změnilo. „Ne všichni nám drželi palce. Bojovali jsme s vnějším i vnitřním nepřítelem. A takový boj lehký není. Všechno se vyhrát nedá. Museli jsme řešit ekonomicko politickou stabilizaci,“ připomenul Bartel.