"Na poslední dva zápasy jsme připravili malý dárek pro naše věrné fanoušky. Každý fanoušek od nás obdrží pivo zdarma, a to platí jak pro vstupenku, tak i pro permanentku. Přijďte nás podpořit, potřebujeme abyste nám fandili," vzkazují hráči fanouškům.

Na zápase dne 18.února proběhne také slosování o čtyři volné vstupenky v hodnotě 599 Kč na představení Partička na vzduchu, ve které se představí herci Suchánek, Genzer, Novotný, Kohák, Marián Čurko a Luděk Staněk. Představení se uskuteční 17.5. v jabloneckém Eurocentru. Zájemci si mohou před vstupem, před zápasem, vyzvednout slosovatelná čísla, jedno číslo na jednu vstupenku nebo permanentku. Slosování proběhne o přestávce po 2. třetině.

Vlci se na jabloneckém ledě potkají 18. února s týmem Klatov. Zatím je v sezóně provází spíš smůla, takže na kontě příliš bodů nemají. A hrozí to nejhorší. Konec II. ligy v Jablonci. Jsou rozhodnutí bojovat až do úplného konce a udělat všechno pro to, aby tato soutěž na jabloneckém ledě zůstala i pro další sezónu.

S hlavním trenérem Janem Šuráněm začal spolupracovat Josef Řeháček. Ten s Vlky druhou ligu pro Jablonec vybojoval. Dobře si pamatuje, jak to bylo těžké. Vrátil se k Vlkům jako mentor a spolu s trenérem a týmem bude snažit o záchranu.

"Trenér Řeháček nám chodí pomáhat a do kabiny přinesl obrovskou zkušenost. A zkušeností má opravdu mnoho. Moc rádi jeho rady uvítáme. Je to přínos do našeho trenérského štábu. On mezi nás už patří, protože trénuje mládež, kde má v kategorii U12 vnuka. Snaží se nám u A týmu teď pomoct a tohle těžké období zvládnout. Na něm je vidět, že ho hokej baví, má ho rád a nemůže bez něj být. Jsem rád, že takové lidi u nás máme. Všichni děláme maximum proto, aby se druhá liga v Jablonci hrála dál."

Josef Řeháček jako hráč nastupoval za Stadion Liberec. Tam odehrál celou svoji hokejovou kariéru. Bez hokeje ale být nemohl. A tak se začal věnovat trenérské práci. Začal v Jablonci a zakončil trenérskou kariéru v ligovém Mostě. Hokej a dění kolem něho sleduje stále.

Proč jste se vrátil k jabloneckým Vlkům?

Trenér Honza Šuráň mě požádal, jestli bych se mohl k Vlkům přidat jako konzultant a trénovat s ním.

Zachráníte pro Jablonec druhou ligu?

Trochu jsme změnili systém hry. Poslední tři zápasy se to vyplatilo, už sbíráme body. Ale bude to těžké. Hronov taky sbírá body. Musíme vyhrávat i venku a uhrát každý bod. Motivujeme hráče k tomu, že dnes už každý zápas do konce je jako zápas play off. Pro ně teď nastala úplně jiná soutěž. Musí jít do každého souboje, jít po každým puku, nedat soupeři metr ledu, prostě hrát jako by bojovali v play off.

Jsou to nervy?

Jsou. Je důležité, aby tady druhá liga byla. I kvůli mládeži, aby měla motivaci a aby měla kde hrát. Byl jsem u toho, když Jablonec postupoval z krajského přeboru do druhé ligy. Vím dobře, jak to je těžké postoupit. Mančaft byl dobrý, silný, měli jsme hráče z Liberce. Bylo by hodně těžké to teď ztratit. Vybojovat zpátky druhou ligu by bylo opravdu náročné.

Pro amatéry je tento systém soutěže náročný…

To určitě. Mají v týdnu tři tréninky a dva zápasy. Přitom chodí do zaměstnání a mají další svoje povinnosti. Já jsem většinou trénoval profesionály, hráče, pro které byl hokej zaměstnáním. Jablonecké Vlky obdivuji. Dělají do pěti, pak jedou na trénink, domů dorazí v devět, v deset. Na zápasy jezdí i v týdnu přes půl republiky a ráno zase do práce. To je hodně náročné.