Jablonec n. N. - Na hřiště soupeře, na předposlední zápas sezony II.ligy, odjeli Vlci pouze v jedenácti. Ale na výkonu to znát nebylo.

Prohráli na nájezdy | Foto: ilustrační

HC Rodos Dvůr Králové – HC Vlci Jablonec 5 : 4 po nájezdech

Jablonec n. N. – Na led druhého Rodosu cestovali jablonečtí hokejisté pouze s deseti hráči do pole a dvěma gólmany. Tým trenéra Hornického, zdecimovaný zraněními a nemocemi, tak čekal těžký zápas s favoritem.

ČEKALI LEHKOU VÝHRU

Domácí hráči při rozbruslení nevěřícně sledovali hrstku hostí a v tu chvíli jim asi do hlav vstoupila myšlenka a představa jednoduchého vítězství. To ovšem netušili, s jakým odhodláním Vlci přicestovali.

SMEČKU JISTIL JELÍNEK

Úvod utkání patřil domácím a ti se na začátku páté minuty při vlastním oslabení ujali vedení. A zdálo se, že skóre bude narůstat. Jenže chytře a obětavě bojující hosté opírající se o výborně chytajícího Jelínka domácím skórovat nedovolili.

A využívali každé možnosti k protiútoku. Když potom sedm vteřin před koncem první třetiny Bouřil vyrovnal, tak bylo jasné, že to Rodos nebude mít jednoduché.

Ten sice na začátku druhého dějství opět skóroval a když pak ve 35. minutě exjablonecký Brokeš přidal třetí branku, vypadalo to, že je hotovo.

VLCI SE DRŽELI VE HŘE

To již hráli Jablonečtí pouze v devíti, když se zraněním ramene musel odstoupit Petr Král. Ale hotovo ani zdaleka nebylo. Historie se opakovala. Kačírek pár vteřin před koncem druhé třetiny snížil a držel tak Vlky ve hře.

A to bylo k překvapení všech přítomných na stadionu.

Třetí část se pak nesla ve znamení obětavého a statečného boje Vlků, kteří i v minimálním počtu hráčů stačili fyzicky svému soupeři. A ten si s jejich hrou nevěděl rady. Deset minut před koncem zápasu sice Rodos opět zvýšil na rozdíl dvou branek, jenže Vlci odpověděli Buřilem a snížili.

DOŠLO NA PRODLOUŽENÍ

A když dvě minuty před koncem šli hosté do přesilovky, naplnilo se téměř neskutečné – Krejsa vyrovnal a zápas šel do prodloužení! V něm se odehrával vyrovnaný souboj bez brankového vyjádření, když blíže ke skórování byli Vlci. Došlo tak na nájezdy a tam byli domácí úspěšnější.

VLCI, KLOBOUK DOLŮ

Před výkonem, bojovností a nasazením Vlků ale nezbývá, než smeknout. K tomu Michal Pavlů, kapitán Vlků: „Nastoupili jsme pouze v desíti, po zranění Krále jsme pak hráli víc než půlku jen v devíti. Bylo to nesmírně fyzicky náročný, ale chtěli jsme to odehrát bez ostudy a díky bohu, jsme to zvládli. Domácí jsme asi zaskočili, mysleli si, že to budou mít jednoduché. Uhráli jsme bod, v této situaci to je jako výhra. No a říkám , chtěli jsme vyhrát, a proto šli chvíli před koncem do power play.“ To narážel na situaci, kdy gólman Jelínek za stavu 4 : 4 padesát vteřin před koncem vyrazil ke střídačce.

Jelínek, který mnohokrát Vlky v zápase podržel, ho komentoval slovy: „V tý euforii jsem nějak nepřemýšlel a nebral na vědomí, že to je vyrovnaný. Ale zahnali mně zpátky do brány.“ Vtípky v autobuse byl\ výsledkem výborného výkonu a spokojenosti hráčů s výsledkem.