Hokejisté HC Jablonec přivítali v dalším zápase krajské ligy na domácím ledě celek Jičína. Tříbodový zisk za výhru 4:1 jim vynesl po pátém kole třetí místo v tabulce za Turnovem a Českou Lípou. K nejlepším domácím hráčům patřil brankář Robert Leško.

Robert Leško brankář HC Jablonec | Foto: Dagmar Březinová

ROBERT LEŠKO chytá také za jabloneckou juniorku. Už ve druhé lize dostával šance v bráně tehdejších Vlků. A byl za to rád, stejně tak jako si nyní váží příležitosti chytat za „staronový“ tým HC Jablonec.

„Byl to těžký zápas. Soupeř byl bruslivý, dobře napadal, snažil se hrát kombinačně. My jsme jim to znepříjemnili díky naší dobré obranné hře. Kluci výborně bojovali, blokovali střely, skákali do střel a hodně mi pomohli kolem brankoviště. Velká podpora hlavně od kluků zepředu a já jsem se jim snažil pomoct vzadu. Velkou zásluhu na tom měli taky naši obránci a kluci celkově. Celých šedesát minut bylo napínavých, soupeř, dá se říct, byl po celou dobu lepší a přehrával nás. My jsme výborně bojovali v obranném pásmu. A když jsme se dostali do šance, tak jsme většinou skórovali, což bylo pro nás hlavní. Za výbornou bojovnost kluků bereme tři body a jsme za ně rádi. Letos jsem za áčko chytal poprvé. Byla to pro mne taková neznámá, ale dopadlo to výborně.

Kdy jste začal hrát hokej a jak jste se dostal do jabloneckého klubu?

Já jsem začínal s hokejem v Liberci, pak jsem šel do dorostu v Jablonci. Pak jsem tady začal chytat za juniorku. S tou máme soutěž také dobře rozjedou. Chodil jsem trénovat i s áčkem, když se v Jablonci hrála loni druhá liga. Je pro mne prioritní juniorka, ale jsem velice rád, když mi trenér Měrtl dá šanci chytat za áčko. Je to pro mne bonus. A chodím s nimi i letos na trénink. Trénoval jsem s nimi už v době, kdy hráli druhou ligu.

Zvažoval jste, jestli HC Jablonec nebo HC Gepardi?

Dostal jsem nabídku od pana Plíhala, jestli nechci jít chytat za Gepardy, pokud by to „Vlci“ povolili. Ale chci zůstat u nich.

Těšíte se na derby dvou jabloneckých týmů?

Ano, určitě. Hraje se v neděli 29. října. Jestli budu chytat, nevím, o tom rozhodne trenér Měrtl. Důležité bude, abychom vyhráli. Bude to určitě zajímavé utkání a dobrý hokej.