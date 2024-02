Junioři HC Jablonec mají výborně našlápnuto. V regionální soutěži, kde se potkává šest týmů, jsou na prvním místě. Odehráli dvacet čtyři zápasů a z toho dvacet vyhráli. Další posun do nadstavby si určitě vzít nenechají. Budou čekat na rozlosování, aby věděli, s kým se dál utkají. V posledním duelu doma vyprovodili Opočno nášupem 11:2.

HC Jablonec - junioři, mistrák | Video: Josef Březina

Svoje kvality potvrdili Jablonečtí v dalším domácím utkání proti Opočnu. Vzhledem k tomu, že se hosté pohybují v nižších patrech tabulky, vyhrát bylo povinností.

„Bylo to povinné vítězství. Opočno nemá takové kvality jako třeba Vrchlabí nebo Česká Lípa. První třetina nám vyšla podle předpokladů, vyhráli jsme 4:0. Ve druhé už si kluci asi mysleli, že je rozhodnuto a polevili. Udělali několik chyb a soupeř zvýšil na 4:2. Opočno začalo být chvílemi nebezpečné. Ale odskočili jsme ještě na 5:2. Uklidnili jsme se. V kabinetě jsem jim řekl, že to takhle dál nejde, sami se zbytečně trápí. A ve třetí jsme začali zase hrát hokej, který jsme předváděli v první třetině a výsledek na konci utkání byl 11:2. Každý chce vyhrát, každý zápas začíná 0:0 a odvíjí se od toho, jak se k němu celý tým postaví. Teď nás čeká ještě poslední utkání v základní skupině. Jedeme v pátek 9. února do Nové Paky. I tam bychom měli vyhrát. Paka není soupeř, který dosahuje kvalit těch nejlepších v tabulce. Ale pořád si musíme pamatovat, že každé utkání začíná nula nula. Když k tomu naši kluci přistoupí tak, jak mají, měli bychom tam vyhrát. A pak už budeme čekat na rozlosování soupeřů v nadstavbě, abychom se dozvěděli, kam až budeme jezdit," řekl trenér Vítězslav Jankových.

Z juniorského týmu už nastupují čtyři hráči a gólman jako posily mužů HC Jablonec, kteří bojují v krajském přeboru.