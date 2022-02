V domácím utkání si se soupeřem, týmem Krkonoš, poradili.Trenér Vít Jankových k výkonu hráčů řekl: „Vyhráli jsme 6:5. Mohlo to být 6:3, ale v poslední minutě kluci trochu polevili. Zápas jsme chtěli vyhrát. Protože nám několik hráčů chybělo, pomohli nám dorostenci. Letos máme navíc limitovaný kádr nedostatkem juniorů. Příští rok už to bude lepší, přijdou hráči z dorostu a budeme tak mít juniorů dostatek. Tuto kategorii má klub teprve druhým rokem. Před tím deset let nebyla vůbec. Hrají dvě sezóny, ale tu minulou přerušil covid, tak se nedohrála. Je úspěch, že jsme se dostali až do nástavby soutěže.“