Trenérovi juniorů HC Vlci Jablonec Vítězslavu Jankových dělají jeho svěřenci radost. V regionální lize juniorů, skupině 7-8, si vedou velmi dobře. A pomýšlejí na další postup. Po základní části soutěže skončili Jablonečtí druzí za Lomnicí, tedy s Libercem B. Ze skupiny postupují první dva týmy. Ve dvou posledních zápasech ve skupině vysoko porazili své soupeře. „V utkání s Českou Lípou jsme soupeři nastříleli jednadvacet branek. To byla jednostranná záležitost. Přijeli se dvěma gólmany. V předchozích zápasech jsme se s Lípou dost trápili. A tentokrát jsme se na ni připravili. Myslím, že jí nezachytali dobře gólmani. V první třetině jsme jim dali 5:0.“V zatím posledním utkání ve skupině vyhráli junioři Vlků nad Varnsdorfem 9:5. Začátek ale tak optimistický nebyl. Po osmi minutách prohrávali 1:4. „Museli jsme změnit hru, nedařilo se nám. Až od druhé třetiny jsme to otočili. Byl jsem rád, že jsme to zvládli,“ popsal napínavé okamžiky posledního duelu trenér.

Teď musí hráči počkat, až dohrají všechny skupiny a bude rozlosovaná finálová skupina. Soutěž by měla pokračovat v šesti skupinách po šesti týmech. „Doufám, že ve skupině budeme mít Kolín a Benátky, Lomnici (Liberec B) a dva mančafty by ještě měly do naší skupiny přibýt losováním. Tento týden už bychom se měli tyto informace dozvědět. Možná, že budeme o víkendu 22. – 23. ledna hrát. Ve skupině nás čeká patnáct zápasů. S někým budeme hrát dvakrát, s někým třikrát. S některými soupeři jsme už hráli,“ uvedl k dalšímu průběhu soutěže kouč juniorů.

Čekají, že soupeři budou na vyšší úrovni, bude těžší s nimi hrát a že se bude rozhodovat o každém gólu. Že by někomu nasázeli zase přes dvacet branek, s tím už moc nepočítají. Vědí ale dobře, že se chtějí poprat o každé vítězství a uspět. A uspět mohou až tak, že postoupí do další finálové části, ve které jde účastníkům už o postup do celostátní ligy juniorů.

„Pro kluky je finálová skupina velká motivace. S novými soupeři získají nové zkušenosti, budou se zlepšovat výkonnostně. Vždycky je pro ně lepší vyrovnaný zápas, kdy se musí o každý gól poprat. Je to pro ně zajímavější, než taková vítězství, jako s Českou Lípou,“ zdůraznil juniorský trenér a bývalý zkušený hokejista Vítězslav Jankových.

KDO JE TRENÉR?

Svou kariéru započal Vítězslav Jankových ve Znojemských Orlech, kde si jako mladík ve dvaceti zápasech připsal úctyhodných dvacet bodů, se přesunul do Přerova, a pak už na sever Čech. S Bílými tygry postoupil do české extraligy. Zde také strávil následující sezonu, než se na hokejové mapě znovu stěhoval. Tentokrát do tehdy velmi silného Kladna, kde působil například s Miloslavem Hořavou či Martinem Frolíkem. Po zastávce v Ústí nad Labem odešel do italského Pontebba. Svou hráčskou kariéru ukončí v neuvěřitelných čtyřiceti letech v německých Nieskách.