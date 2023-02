Hned v úvodu zápasu pomohlo Vkům dvojí vyloučení domácích borců. A to druhé, když byl vyloučený Fečo, Jablonečtí využili. Přesnou střelu nad lapačku domácího gólmana vyslal Had a Vlci šli v šesté minutě do vedení. Jednobrankové vedení pak udrželi po celu první třetinu i díky výbornému Jelínkovi v brance. Vykročili tak úspěšně na cestu za bodovým ziskem. Jenže to trvalo pouze minutu z druhé části. Vyrovnání přišlo z hokejky Vrtka.

Zápas sezóny Vlci nezvládli. Končí v Jablonci druhá liga?

Druhá třetina pak byla ve znamení tlaku a snahy domácích strhnout rozhodující vedení na svoji stranu. Šanci měl například Krutina, který jel sám na Jelínka, ale nedal. Podobně se vedlo na druhé straně i Kačírkovi. Po dvou třetinách tak byl stav nerozhodný 1 : 1.

HC Stadion Cheb - HC Vlci Jablonec 1 : 2 ( 0 : 1, 1 : 0 , 0 : 1)

Třetí část zápasu pak začali lépe Vlci. Nejprve se ocitl v šanci Bouřil, ten ale ještě neuspěl. Ve stejné, 44. minutě, ovšem sehráli Vlci pěkný „ťukec“ před domácí brankou a Jursa forhendovou kličkou poslal jablonecké do vedení. To pak, i přes veškerou snahu, nedokázali domácí srovnat. A Vlci si tak odvezli z Chebu velmi cenné body.

Trenér Vlků Jan Šuráň: "Kluci se vyšťavili! Za důležitou výhru jsme moc rádi. Po prohře v minulém zápase doma jsme někteří asi ani nespali, teď přišla malinká úleva a velký závazek do další práce. Strašně jsme bojovali a strašně jsme chtěli v Chebu vyhrát. Hráli jsme do posledního dechu. Tolik střel, co jsme tady zblokovali, jsme nezblokovali za celou sezónu. Dnes do toho kluci dali opravdu maximum, takhle ještě nebojovali v žádném zápase. Doufám, že si ten dnešní výkon zapamatujeme a zopakujeme ho a takhle dobrý zápas ještě předvedeme. Ve středu 8. února nás čekají v 18 hodin doma Benátky. To bude těžký soupeř. Je to silný tým. Doufejme, že to pokryjeme a že náš brankář zachytá zase tak bezvadně, jako v Chebu. Tady byl určitě nedílnou součástí vítězství právě gólman Kuba Jelínek, který chytil hodně moc soupeřových střel."

Branky a nahrávky: 21. Vrtek (Krutina, Strýček) – 6. Had (Pavlů, Maďar), 44. Jursa (Švík, Had)

HC Stadion Cheb: Kašpar (Tichon) – Troška, Kořán, Iakhanov, Shikut, Šik, Strýček (C), Stejskal – Vrtek, Shafeev, Prošek, Krutina, Fečo, Čejka (A), Nekvinda (A), Šťastný, Konášek, Filippenko, Klíma

Trenér: Petr Nekvinda

HC Vlci Jablonec nad Nisou: Jelínek (Horák) – Abraham, Macurák, Had, Duschka, Meisel – Brokeš (A), Kačírek, Strnad – Pavlů (C), Folda, Maďar (A) – Jursa, Švík, Bouřil

Trenér: Jan Šuráň

Rozhodčí: Trnka – Štěpánek, Thuma