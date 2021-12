Dva sousedi v tabulce II. hokejové ligy, čtvrtý Hronov a pátý Jablonec, se utkali ve středečním podvečeru na ledě hronovského zimního stadionu. Oba týmy od sebe dělil náskok jednoho bodu, a tak měli Vlci v případě úspěchu šanci poskočit o jedno místo vzhůru. Přesto, že do Hronova přijeli v notně okleštěné sestavě, ve které chyběli Kapička, Plíhal a Brokeš, vykročili do utkání nadějně.

Domácí využili trestné střílení

Po necelých devíti minutách hry, poté, co se ubránili přesilové hře, je poslal Hájek do vedení. O deset minut později bylo při přesilovce Vlků ještě veseleji. Sehráli ji skvěle a Mrkvička zvýšil vedení. Jenže vzápětí putoval na trestnou lavici jablonecký Král a domácí Wikov třináct vteřin před sirénou snížil na 1 : 2.

A slabou chvilku si vybrali Vlci i v úvodu druhé části hry, když téměř okamžitě po vhazování jim unikl Nazarov a srovnal stav zápasu. V podstatě během třiceti vteřin, takový byl čistý čas mezi brankami, se domácí vrátili do hry. A v polovině hrací doby vývoj zápasu otočili. Unikajícího domácího útočníka zastavil v šanci Hájek jen za cenu hákování. Nařízené trestné střílení pak Nazarov proměnil a poslal Wikov do vedení.

Ve hře přibylo tvrdosti a vyloučení na obou stranách. Stav zápasu se však do konce druhé třetiny nezměnil, do kabin se šlo za vedení domácích 3 : 2. Úvod třetího dějství patřil hostům a ve 43. minutě Král po nahrávce Hájka vyrovnal. Stav 3 : 3 však trval pouze dvě minuty a domácí šli opět do vedení. Šťastným střelcem byl po asistenci Nazarova Matouš. Silnou zbraní Vlků se v posledních utkáních stává přesilová hra a v ní střílející beci.

Platilo to i tentokrát. V 52. minutě při vyloučení Heligra pálil do černého obránce Vlků Mrkvička a srovnal stav na 4 : 4. Přes velkou snahu na obou stranách se skóre dále neměnilo a zápas tak spěl pomalu do prodloužení. Šanci strhnout vítězství na svoji stranu dostali Vlci v 58. minutě, když měli výhodu přesilové hry.

Domácí gólman šel ven

Vyloučený byl domácí gólman za zdržování hry, což nebývá zrovna běžná situace. Početní výhodu však Vlci zužitkovat nedokázali, a tak opravdu došlo na prodloužení. Co se ale nepodařilo v základním čase, vyšlo Vlkům v nastaveném a Jursa v čase 62:58 vystřelil jabloneckým borcům vítězství. Vydřené, zasloužené.



HC WIKOV Hronov : HC Vlci Jablonec 4 : 5 po prodloužení (1 : 2, 2 : 0, 1 : 2, 0 : 1)

Branky a nahrávky: 20. Romanov (Exner, Jirků), 21. Nazarov (Šlaicher, Matouš), 31. Romanov (TS), 45. Matouš (Nazarov, Exner) – 9. Hájek (Tržický, Král), 19. Mrkvička (Abraham, Kačírek), 43. Král (Hájek), 51. Mrkvička (Kačírek, Bouřil), 63. Jursa

HC WIKOV Hronov: Nečas (Ševců) – Heligr, Degtěrev, Kynčl, Pavelka, Exner (C), Romanov – Nazarov, Kubeček, Polej – Duchan, Achmedjanov, Šlaicher – Bucek, Kozák (A), Kučera – Jirků, Matouš (A)

HC Vlci Jablonec nad Nisou: Jelínek (Krofta) – Tržický, Abraham, Mrkvička (C), Kulda, Charvát, Patzelt – Kačírek, Hric, Homolka (A) – Jursa, Král, Bajer – Hájek, Bouřil

Rozhodčí: Battěk – Dědek, Maňák. (18:01:17)