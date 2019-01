Jablonec n. N. - V dalším zápase II. hokejové ligy zářil domácí střelec Kamil Bříška, který dal soupeři pět branek.

Kamil Bříška dal pět branek | Foto: Dagmar Březinová

Jablonec n. N. – Nevídané drama, hodně branek a rozhodnutí až v prodloužení viděli diváci na zimním stadionu v Jablonci v utkání II. hokejové ligy.



HC Vlci Jablonec – HC Klatovy 7 : 6 po prodloužení



Domácí Vlci přivítali celek Klatov, který vždy patří k velmi kvalitním soupeřům. A nebylo tomu jinak i v sobotním podvečeru. Vstup do zápasu vyšel lépe hostujícímu týmu, který lépe bruslil a rychle přecházel do útočné činnosti. A už ve druhé minutě se ujal vedení, když Jelínka překonal Matiášek.



VLCI TO HNED SROVNALI

Domácí sice o dvě minuty později Bříškou vyrovnali, iniciativa však zůstala na hokejkách Klatov a další branky v domácí síti na sebe nedaly dlouho čekat. V 8. minutě tak svítil na ukazateli stav 1 : 3.

Sekretář HC Vlci Karel Hornický to viděl následovně: „Klatovy mají mladý tým, jejich hráči lépe bruslili a roztahovali hru do šíře. Poměrně snadno pak po stranách pronikali do našeho obranného pásma. My jsme tomu pak ještě napomáhali komplikovanou rozehrávkou a soupeř dokázal využít chyby, které při tom vznikaly a šel poměrně snadno do vedení.“ Vlkům se sice v závěru první části podařilo Mulačem snížit, iniciativa a mírná převaha byla ale i nadále doménou Klatov.

A tak přibyly další góly v domácí síti a s Vlky to nevypadalo nejlépe. Stav 2 : 5 ve 27. minutě nevypadal příliš nadějně. Jenže s přibývajícím časem se hra začala vyrovnávat a na konci druhé části byla iniciativa na straně domácích.



STŘÍLEL JAKO BŮH

A ti měli ve svém středu tento večer nechybujícího střelce Kamila Bříšku. Když na konci druhé třetiny byl stav zápasu 4 : 6, měl Bříška na svém kontě již tři zásahy. A to ještě nebyl konec jeho střeleckého vystoupení. V poslední části hry překvapivě Klatovy trochu odpadly a hned v první minutě Vlci střelou Bříšky snížili na rozdíl jediného gólu. Iniciativa pak již definitivně přešla na hokejky Vlků. Soupeř pomalu ztrácel. A přidal na tvrdosti, často na hranici povolených zákroků.

V 55. minutě pak na tento způsob hry Klatovy doplatily, když na trestnou lavici putovali hned dva jejich hráči. A přesilovka pět na tři netrvala dlouho. Po čtrnácti vteřinách se po pěkné kombinaci dostal ke kotouči opět Bříška a srovnal stav zápasu na 6 : 6. Byl to v zápase již pátý gól z Bříškovy hole.



DNES TO TAM PADALO

A samotný střelec to okomentoval lakonicky:. „No, dneska mi to tam prostě padalo. Soupeř byl lepší na začátku, s postupem času ale ztrácel a pak jsme už byli lepší mi.“

A bylo tomu tak. I přes další šance se však nepodařilo Vlkům rozhodnout v základní hrací době. Utkání tak dospělo do prodloužení.



DOPLATILI NA FAULY

V něm hosté opět faulovali. A následující přesilovku pak Vlci využili a Maďarem vstřelili rozhodující vítěznou branku. Vlci si tak přidali na své konto důležité vítězství. Střelecky v tomto duelu excelentně zazářil Kamil Bříška, který byl autorem pěti branek v síti soupeře! Vlci vyhráli zaslouženě a drží i nadále vedoucí pozici.

Třetiny : 2 : 3, 2 : 3, 2 : 0 , 1 : 0

Branky : 4. Bříška (Pavlů), 20. Mulač (Tondr, Bříška), 27. Bříška (Mulač), 35. Bříška (Tondr), 41. Bříška (Havelka, Tondr), 55. Bříška (Pavlů), 63. Maďar (Brokeš ) – 2. Matiášek (Houfek, Staněk), 7. Josef (Rubner, Michel), 8. Houfek (Uhlík), 25. Tulačka, 27. Josef (Houfek, Rubner), 34. Tulačka (Uhlík)

Vyloučení : 5 : 8 Využití : 2 : 0

HC Vlci Jablonec nad Nisou: Jelínek (Hrstka) – Melovič, Pilař, Pavlů, Čechura, Abraham, , Havelka, Šuráň – Mulač,Bříška ,Tondr – , Maďar, Brokeš ,Babec – Homolka,Nezbeda, Frk, – Kotyza, Šilhan,