HC Stadion Vrchlabí - HC Vlci Jablonec 9:1

„My jsme hráli asi pět minut tak, jak jsme si řekli. Chtěli jsme hrát zabezpečenou obranu, chvíli se nám to dařilo. Pak jsme ale zase některými naivními chybami, například že všichni koukají na puk a nevěnují pozornost tomu, že za nimi se chystá další hráč. Tím jsme dali šanci soupeři. Ale i tak už náš projev nebyl tak tristní, jako když jsme s nimi hráli poprvé,“ řekl k zápasu trenér jabloneckých Vlků Karel Hornický. A pravdu měl v tom, že několik šancí si Vlci vytvořili. Dali i gól a neodjeli s nulou, jako v předchozím duelu.

Srdce mu zaplesalo

„Pokud jsme si plnili obranné činnosti a naši kluci měli rozebrané vrchlabské hráče, tak to docela šlo. Pokud jsme jsme jim ale nechali prostor, tak ho využili. Koukat se na bývalé reprezentanty, to člověku srdce zaplesá. Prvky, které by se hlavně měli naučit mladí hráči, dělají tito borci už poslepu. Pohledem na ně tedy zaplesalo srdce nejen mně, ale každému hokejovému fanouškovi. To, co předvádějí, tak to je krása. A nemusí to být v žádné velké rychlosti. Hráli v klidu. Soupeř má daleko zkušenější mužstvo. A po našich chybám se dostával do šancí a ty hned proměňoval,“ zakončil hodnocení duele na ledě soupeře jablonecký kouč.

Musí se z toho poučit

Tomáš Plíhal, zkušený, také bývalý reprezentant, držitel mistrovského titulu z Finska a bývalý hráč NHL k porážce Vlků řekl: „Doplatili jsme na individuální chyby a domácí to hned potrestali. Kvalita byla na jejich straně. Vrchlabí je daleko zkušenější tým. A my bychom museli podat heroický výkon, abychom porážku zmírnili. Soupeř byl hokejovější a má několik velmi zkušených hráčů. Někteří kluci od nás konečně ve Vrchlabí poznali, jak se hraje hokej. Soupeř hrál takticky velice dobře. My jsme tohle nezvládali. Bylo by dobré pro některé naše hráče, jestli se dívali na to, jak se hokej hraje a ponaučili se z toho a začali alespoň částečně takhle hrát.“ Další zápas hrají Vlci doma ve středu 11. prosince od 18 hodin. Přijede Bílina a jak připomenul Tomáš Plíhal, jsou to povinné body doma, které musí sbírat.

Třetiny: 3:1, 3:0, 3:0. Branky a nahrávky: 13. Rolinek (Sýkora, Urban), 15. Bednář (Mrňa), 16. Sýkora (Urban), 23. Kastner (Chalupa), 28. Hlaváč (Bednář, Mrňa), 36. Chalupa (Kastner, Voženílek), 42. Kastner (Hozák, Voženílek), 56. Bednář (Hlaváč, Havránek), 59. Mrňa (Hlaváč) 15. Miškovský (Plíhal) . Sestava: Mašek (36.Král) Pavlů (C), Pulec, Pilař, Čechura, Tržický, Krejsa Kačírek, Gecko, Kotyza, Maďar (A), Jursa, Plíhal, Miškovský, Homolka (A), Bouřil