A způsob, jakým do utkání vykročili, tomu odpovídal. V sedmé minutě totiž hráli přesilovku, jenže ta se jim totálně nepovedla a dvakrát v ní inkasovali po střelách Šafránka a Dvořáka! A o pět minut později inkasovali po třetí, když se z velkého úhlu trefil Jankovský. Hrálo se většinu času před jabloneckým gólmanem Jelínkem, ten však již do konce první třetiny puk za svá záda nepustil.

V úvodu druhé části Vlci hru trochu vyrovnali, kotouč ale byl i tak častěji na hokejkách domácích borců. Do koncovky se ale překvapivě dostali Vlci. Při vlastním oslabení se prosadil Pavlů a snížil. Domácí inkasovaná branka probrala a udeřili dvě minuty poté. Střelcem byl Vojta Havlas, který v minulosti také oblékal dres Vlků. V polovině utkání tak bylo skóre 4 : 1. To se měnilo ve 37. minutě, když domácí využili přesilovou hru při vyloučení Foerstera a po nahrávce Bříšky se trefil Šafránek. Změna skóre ale nebyla poslední v této části hry. Ke slovu se přihlásili Jablonečtí. Ve 38. minutě střílel od levého mantinelu Brokeš a, i když domácí brankář posunul branku, rozhodčí gól uznal. A o minutu později se opět měnil stav zápasu. Na rozdíl dvou branek snižoval Vlk Kollert.

Výkon Vlků byl kvalitní, ale třetina na zisk bodů nestačila

Do kabin se tak šlo po druhé třetině za stavu 5 : 3. Výkon Vlků byl ve druhé části nadějný. A úvod třetí části to potvrdil – neuběhla ani minuta a Foerster snížil přesnou střelou mezi betony domácího gólmana na rozdíl jedné branky! A Benátky střídaly brankáře. Inkasovaná branka je nastartovala a ve 47. minutě dvakrát skórovaly, když střílel v Jablonci dobře známý Kamil Bříška a po něm Jankovský. A bylo to opět o tři branky. A to již vydrželo až do konce utkání. I když se Vlci ještě hodně snažili závěr zdramatizovat, domácí to však nedovolili.

HC Benátky nad Jizerou - HC Vlci Jablonec nad Nisou 7 : 4 (3 : 0, 2 : 3, 2 : 1)

Jan Šuráň (HC Vlci Jablonec nad Nisou): "Srazily nás dvě branky, které jsme obdrželi při vlastní přesilové hře. Nedokážu si to vysvětlit. V prosinci jsme měli problém, že jsme inkasovali hodně branek při vlastních přesilovkách, což nyní trošku vymizelo. Vrátili jsme se ale k tomu, že při naší přesilovce dostaneme dva góly. To je úplně špatně. Nad tím se musíme zamyslet. Naštěstí jsme se za stavu 1:5 dokázali do zápasu vrátit. Bohužel se nám nepodařilo vstřelit branku na 5:5 a utkání se poté dohrávalo v režii domácích."

Antonín Nečas (HC Benátky nad Jizerou): "Podařila se nám první třetina, v níž jsme měli zápas pod kontrolou. Zkomplikovali jsme si to ve druhé třetině slepenými brankami. Klukům musím poděkovat, že to ve třetí třetině ustáli. Poté jsme zvýšili náskok, který jsme si pohlídali."

Branky a nahrávky: 7. Šafránek (Jankovský), 8. Dvořák (Havlas), 13. Jankovský (Šafránek, Hašlar), 30. Havlas (Dvořák, Antoš), 37. Šafránek (Bříška, Dvořák), 47. Bříška (Čížek, Dvořák), 48. Jankovský (Šafránek, Dvořák) – 28. Pavlů (Kačírek), 38. Brokeš (Abraham), 39. Kollert (Grešl, Koutecký), 41. Foerster (Pavlů)

HC Benátky nad Jizerou: Sejpal (Hofman) – Čížek, Rajgl, Mrkvička, Tondr, Antoš, Mašek, Kulvejt – Tondr, Bříška, Dvořák – Hašlar, Šafránek, Jankovský – Král, Havlas, Hejňák – Šíma.



HC Vlci Jablonec nad Nisou: Horák (Jelínek) – Duschka, Starý, Kollert, Koutecký, Abraham, Had, Pavlů – Dospěl, Grešl, Špaček, Brokeš, Kačírek, Foerster, Bouřil.



Rozhodčí: Šperl – Pěkný, Tuháček. (14:19:24)