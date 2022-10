Kobra na tom byla před utkáním v tabulce o něco lépe, patřilo jí desáté místo. Od začátku se hrálo vyrovnané utkání, aktivnější však byla Kobra. Vlci se snažili využívat nepřesností domácích a každé možnosti k protiútoku. Kobra zahrozila ve třinácté minutě - nejprve ještě po Strakově ráně zvonila tyčka Horákovy branky, o půl minuty později však již Zídek střelou po ledě Horáka překonal a poslal domácí do vedení. I přes několik slibných situací na obou stranách se ale již skóre do konce první části nezměnilo a do kabin se šlo za vedení domácích.