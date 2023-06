Konec hokeje?

Na vypovězení smlouvy však prudce zareagovalo vedení klubu. Rovnou tím, že opouští třetí nejvyšší hokejovou soutěž.

A dává to za vinu městu. Podle Bartela neměli hokejisté po vypovězení příkazní smlouvy do poslední chvíle jistotu, zda bude 50 let starý stadion připraven na další sezonu.

„My si jako klub nemůžeme dovolit opět riskovat katastrofické scénáře, ve kterých neodehrajeme zápasy kvůli technické závadě, kvůli nezpůsobilosti ledové plochy nebo kvůli tomu, že nám odejde rolba,“ sdělil generální manažer oddílu pro web hokej.cz.

Magistrát, respektive společnost města SPORT, podle jednatele Matka konala vše pro to, aby sezona začala s dostatečným předstihem. „Led bude na žádost klubu připraven k 1. srpnu, což nemá žádný hokejový klub v okolí. Zároveň probíhá řízení na novou rolbu a domluven je pronájem rolby na dobu, než bude nová vysoutěžena,“ popsal Matek.

Podle vedení klubu se k nim tyto informace dostaly pozdě, a to kvůli údajné nečinnosti městské společnosti a magistrátu. „To ale není pravda. Nejméně třikrát jsem osobně, a to často nedělám, vyzýval prezidenta klubu k osobnímu setkání, abych znal další požadavky. Nepřišel,“ popsal jablonecký primátor Miloš Vele.

I když je jablonecký zimní stadion starý 50 let, je stále provozuschopný, byť za cenu obrovských nákladů. Hlavně kvůli zvýšeným nákladům za energie město loni doplácelo na jeho provoz bezmála 6,7 milionu korun. „Přitom se od roku 2017 nezměnila nájemní smlouva pro HC Vlci, která je velice nadstandardní,“ sdělil Matek.

Podle nájemní smlouvy, kterou má Deník k dispozici, platí klub roční nájemné ve výši 204 tisíc korun plus DPH, přitom ledovou plochu využívá více než polovinou celkové provozní doby. Menší polovina připadá na bruslení dětí školou povinných, veřejnosti a takzvaným hobíkům, tedy neoficiálním hokejovým spolkům. „Zatímco z pronájmu klubu HC Vlci má město 204 tisíc korun, veřejnost a hobíci zaplatili v uplynulé sezoně přes 1,5 milionu korun. A to je přitom stadion pro veřejnost otevřen v sezoně tři hodiny týdně. Nájemní smlouvu s klubem jsme ale nenavyšovali proto, aby mohli vyrůstat malí hokejisté,“ poznamenal Matek. Školní zařízení přispěla do rozpočtu stadionu jen o něco méně než hokejový klub.

„Podmínky pro hokejový klub jsme nezměnili od roku 2017, odstoupení ze soutěže je rozhodnutí klubu,“ dodal Vele.

Vedení města vnímá výši nájemného pro klub, který ledovou plochu využívá z 50 procent celkového času, za bezkonkurenční. „Podívejte se na jiná zařízení ve správě společnosti SPORT. Městská hala, městský bazén – tam se musí oddíly domluvit na pevných časech, kdy budou tréninky, kdy budou zařízení sloužit veřejnosti. Rozhodně není žádný jiný klub, samozřejmě kromě fotbalistů FK Jablonec a jejich hlavního stadionu, který by jedno zařízení využíval sám pro sebe v celé polovině provozu,“ dodal Matek.

Letos tedy 2. hokejová liga v Jablonci nebude. „Moc jsme chtěli v soutěži pokračovat, ale protože nám pan Matek nepodal informace včas, byli jsme nuceni se druholigové licence zbavit. Nechtěli jsme, aby licence propadla, takže jsme ji postoupili za symbolickou jednu korunu do Hronova,“ doplnil Bartel.

Podobně se zachoval hokejový klub SHC Klatovy. Nepodal přihlášku do nadcházejícího ročníku 2. ligy, kterou hrál nepřetržitě od roku 2001. Podrobnosti chce klub zveřejnit až v půlce června.

Podle Bartela by se rozhodnutí o neúčasti v 2. lize nemělo dotknout jablonecké hokejové mládeže.