Historie se opakuje. A téma zimního stadionu v Jablonci je toho důkazem. Dvacetiletá tradice jabloneckého hokeje končí. Milovníci bruslení a hokeje, udělejte si úsudek sami. Ale už se netěšte, že si zajdete na zápas Vlků nebo se podívat, jak se na ledě prohání váš potomek v dresu vlčí smečky.

Končí hokej v Jablonci? | Foto: Josef Březina

„Led na zimním stadionu v Jablonci bude připravený od prvního srpna. Hokejisté mohou začít trénovat. Jestli se rozhodnou do II. ligy se už nezapojit a prodat licenci, to je jen a jen jejich věc. V Jablonci mají nadstandardní podmínky.“ To byla odpověď jednatele Sportu Jablonec s.r.o. Štěpána Matka na otázku, co se opět děje kolem zimního stadionu a hokejového klubu?

Tahanice kolem ledové plochy, ledu, rolby, se v Jablonci opakují s pravidelností již několik roků. Jestli je to nutné nebo ne, a kde je vlastně pravda, to už je na zvážení každého. Na veřejnost se dostala informace, že klub po dvaceti letech končí ve druhé lize a že se naplnil černý scénář, licenci prodal původně sestupujícímu Hronovu. A na webu Vlků vedení klubu toto rozhodnutí potvrdilo.

„Je to stejné, jako každý rok. Město opět zvažuje: Budeme nebo nebudeme dělat led? V dubnu se dělaly na zimním stadionu elektro revize a z nich vyplynulo, že stadion je v takovém stavu, že jeho provoz dál není možný. Až do včerejška (30. května) se ze strany města nic nedělo. Až, když jsme oznámili, že nejsme schopní za takové situace dostát podmínkám, tak se všichni zhrozili a zjistili, že stadion opravdu není provozuschopný. Jako by ty revize ani nikdo nečetl,“ vyjádřil se k problému generální manažer klubu David Bartel.

Co bylo na počátku rozhodnutí zrušit druhou ligu, ale hlavně i činnost tří set mládežníků, členů vlčí smečky? Důvodem mají být problémy s nájmem zimního stadionu, neuspokojivý stav a neočekávané vypovězení smluv ze strany jeho provozovatele stadionu, tj. Sportu Jablonec s.r.o.„Jednatel nám nebyl schopen včas poskytnout závaznou záruku, že bude zimní stadion začátkem srpna v provozu, že bude na stadionu k dispozici alespoň jedna funkční rolba,“ tvrdí představitel klub.

Co na to druhá strana?„Tato situace se stále opakuje. Vedení města dalo Sportu Jablonec pokyn, aby oslovil nájemce a uživatele stadionu a požádal je o požadavky, aby mohl připravit harmonogram užití ledu platný od prvního srpna. Provozovatel, Sport Jablonec, se stará mimo jiné o běžnou údržbu, zejména o přípravu ledové plochy a obsluhu strojovny. Připravujeme nyní, ve spolupráci s Magistrátem, zadávací řízení na nákup nové rolby, abychom připravili podmínky kvality ledu na nadcházející sezónu ještě víc nadstandardní než byly dosud. Chceme problém s rolbou, který se také řeší opakovaně, jednou pro vždy vyřešit. Peníze na to Sport s.r.o. má,“ zdůraznil Štěpán Matek.

Hokejový klub je od roku 2017 v nájemním vztahu se Sportem s.r.o. Má nárok na využití určitého počtu hodin pro své tréninkové a zápasové potřeby. K tomu je ale nutné vypracovat pro provozovatele požadovaný harmonogram. „Musíme dát možnost i veřejnosti, školám, hobby týmům a dalším zájemcům, aby se na led dostali. K vytvoření musíme proto dostat podklady. Do datové schránky dostal klub 29. května informaci, že na led může vyjet prvního srpna a zároveň byli zástupci požádáni, aby předložili požadavky na využití ledu pro tréninky a zápasy jak mládeže, tak A týmu v nadcházející sezóně. Pracujeme na tom s dostatečným předstihem, aby ve stanovené datum mohli na led vyjet. Zároveň plánujeme rozšíření hodin pro veřejnost, takže informace z klubu jsou pro spokojenost všech uživatelů nezbytné. Tak nadstandardní podmínky nemají nikde v okolí. Nikde nechladí od prvního srpna. Nájemní smlouvu jsme klubu nevypověděli, nadále platí a podle ní postupujeme. A navíc je pro klub výhodná,“ argumentoval Štěpán Matek.

Podle něho nic nebrání jabloneckým Vlkům pokračovat ve své činnosti jak u mládeže, tak u dospělých. Zdůraznil ale, že, pokud se klub rozhodne činnost ukončit, tak je to jeho svobodné rozhodnutí a není založené na problémech, kvůli kterým by nemohli vyjet na led. Podle informace od jednatele hokejový klub platí za pronájem lední plochy sto dvacet tisíc ročně bez DPH. Dostává dotaci na činnost, která mu plně pokrývá veškeré nájemní podmínky. „To nemá žádný další klub v Jablonci, který využívá sportoviště Sportu s.r.o.. A náklady, jako údržba stadionu, personální obsazení, např. ledáci, ale i energie, jdou za městem,“ dodal Matek.V současné době probíhají na stadionu údržbářské práce, které jsou, s ohledem na stáří stadionu, nutné. Opravuje se ledová plocha, realizují se protipožární vrata a dveře. Revize jsou, jak potvrdil jednatel, v pořádku. V červnu se má uskutečnit kontrolní řízení ze strany pojišťovny, která pojišťuje městský majetek. „Stadion revize měl a má v pořádku. A Magistrát má v současné době objednané opravy závad, které byly zjištěné dodatečnou elektrorevizí, nad rámec povinností. Chce, aby byly včas odstraněné.“

Jablonecký stadion je teď mimo provoz, ale v srpnu by měl otevřít dveře jak veřejnosti, tak i Vlkům, pokud budou mít zájem. Vzhledem k věku stadionu byla při požární revizi pouze snížená kapacita ze sedmi set lidí na stadionu na pět set. Opravdu bude první srpnový den zimák s upraveným ledem k dispozici?„Stadion je celý vymalovaný, ale elektrika není v pořádku. Pokud se s tím bude něco dělat, tak se musí kopat. Pokud se nebude dělat nic, nic se tam provozovat nedá. A děti budou na ulici. Základní kostra stadionu je z roku 1974, je hliníková, je vyžilá. A revizní zpráva uvádí, že je potřeba ji generálně opravit,“ podrobněji řekl k problému provozu Bartel.

Magistrát má ale zájem, aby i v tomto zařízení měli Jablonečáci možnost sportovat. Zájemci o led si ho mohou pronajmout nebo využít hodin pro veřejnost. Provozovatel stadionu zajišťuje úpravu ledové plochy, chod pokladny, rezervační systém pronájmu ledu, drobné opravy, zdravotní dozor při bruslení veřejnosti, ledaře. Je to málo nebo hodně? Ten, kdo si zařízení pronajímá, musí také dodržovat podmínky stanovené v nájemní smlouvě. Problémy se dají řešit, když chtějí obě strany.

„Najednou se včera (30.5.) začalo něco dít, město to začalo urychleně řešit, musí k tomu sehnat elektro firmu. Ale my se museli taky rozhodnout, co dál. V minulosti jsme kvůli závadám několik zápasů neodehráli, žádnou kompenzaci jsme nedostali. Nebudeme riskovat, že nebudeme moct hrát druhou ligu nebo zápasy mládeže kvůli poruchám. Mládež musíme řešit především, jestli a vůbec bude pokračovat, protože v současné době nemá kde hrát. Teď probíhá letní příprava, ale nevíme, co bude dál. Je to stejná písnička po celých pět let, nyní potvrzená tím, že je revize na stole a říká: stadion nelze provozovat,“ sdělil David Bartel.

O několik hodin později se už objevilo na webu HC Vlci Jablonec sdělení, že hokej v Jablonci nebude, ani pro velké, ani pro malé. Ale město dělá všechno proto, aby v srpnu ledová plocha přivítala nejen hokejisty…. Kde je pravda?