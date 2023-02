Jak vidíte současnou situaci druholigového mužstva? Věříte, že fanoušci vlčí smečky budou dál fandit domácím v zápasech II. ligy? „Poslední utkání na ledě soupeře, v Chebu, se Jablonci povedlo. Bylo vidět, že si hosté přijeli pro body a zasloužili si vyhrát. Právě toto utkání by mohlo Vlky nakopnout do dalších zápasů. Ještě jich mají pár před s sebou. Výsledky některých ve druhé půli tabulky byly a jsou překvapivé.“



A Jablonci se na tabulku zrovna moc hezky nekouká.

Je to už druhá sezóna, ve které se pohybuje ve spodních patrech tabulky. Ale v každém sportu jsou období, kdy se daří a máte na víc. A pak přijde útlum a pravý opak. Myslím a věřím, že by se měli Vlci baráži vyhnout. I když hokejově výkony na ledě moc dobré v některých zápasech nebyly. Ještě ale soutěž nekončí a není všemu konec. Jedou do Děčína, Řisut a Hronova, mají doma Klatovy a Cheb. Šance nasbírat body jsou. Letos se v soutěži nedá nic předpovídat, je to nevyzpytatelné. Vlci snad už po vítězství v Chebu baráž nepřipustí. Věřím jim.

Pustit z vlčí smečky Bříšku byla chyba. Druhá liga k Jablonci patří. Vyjde to

Dovedete si představit, že by se v Jablonci hrála „jen“ krajská soutěž?

Představu, že by v Jablonci nebyla druhá liga a hrál by se jen krajský přebor, tu si vůbec nepřipouštím. To by nebylo ani pro hokej, jako takový, dobré. Myslím, že město, jako je Jablonec, s padesáti tisíci obyvateli, by mělo mít druhou ligu. A také se jedná o mladé jablonecké hokejisty, dorost a juniory, kterým se zatím v regionálních soutěžích daří. I tam je hráčský potenciál pro A tým. Několik kvalitních hráčů by se určitě mohlo do áčka zapojit. A stále víc by tak mohlo v Jablonci hrát odchovanců.



Co říkáte na novou organizaci druholigové soutěže?

Změna, která přišla, nebyla šťastně načasovaná. Jezdit ve druhé lize stovky kilometrů, tři, čtyři hodiny v autobuse, to je hodně náročné. To máme s Vlky už za s sebou.

Vidíte nějaké výhody současné organizace?

Výhodu má pouze divák. Ten může vidět víc atraktivních a kvalitních týmů, které by na domácím ledě jinak neviděl. Ale z hlediska ekonomické situace klubů a náročnosti pro hráče to musí být hodně hodně. Možná, že se původní organizace zase vrátí.