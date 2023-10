V šestém kole krajské ligy mužů jablonečtí hokejisté (HC Jablonec) neuspěli na ledě soupeře ve Frýdlantu. Výborný výkon opět ale předvedl gólman Leško. Tým se aktuálně bude připravovat na derby jabloneckých šelem. V neděli 29. října od 18 hodin se utkají na domácím zimním stadionu. A hráči HC Jablonec chtějí vyhrát! A vzkazují, že ne pouze o jeden gól!

JC Jablonec, ilustrační foto | Foto: Jossef Březina

Největším bojovníkem na ledě, jak ho označil jeho spoluhráč Roman Švík, byl Adam Krytinář. Jak viděl další zápas svého týmu a jak se bude chystat na důležité derby jabloneckých šelem mezi Vlky - Gepardy?

"První třetina byla velmi vyrovnaná, rozhodovaly maličkosti. Za stavu 1:0 to bylo nejprve na dobré cestě, byli jsme plní energie. Měli jsme i šance na 2:0. Pak jsme dostali vyrovnávací gól a trochu nás to zpomalilo. Dneska jsme neměli příliš hokejového štěstí. To bylo spíš na straně soupeře. Před bránou byl velký důraz, to všechno nám fungovalo. Bojovali jsme čestně. Nemyslím si, že to bylo z naší strany úplně špatné utkání. Zase za nás chytal Robert Leško a jako minule, předvedl vynikající zákroky, podržel nás, nevyrážel dopředu, je to brankář za svém místě. Za mne klobouk dolů. Zápas se mu povedl. Do Frýdlantu jsme jeli bez několika nemocných hráčů. Během zápasu došlo i ke zranění, odnesl to vyražený zub spoluhráče. Ale dokázali jsme se s tím poprat, odehráli jsme zápas až do konce. Teď se budeme připravovat na derby s Gepardy. Budeme poctivě pondělí, středa, pátek trénovat a v neděli chceme vyhrát. A ne jen o jeden gól!"

HC Frýdlant - HC Jablonec nad Nisou

6:3 (1:1, 2:1, 3:1)



Branky a nahrávky: 13. Chlum (Matějka, Kotrč), 30. Matějka, 38. Krátký (Havlíček), 41. Doubek (Chlum, Matějka), 52. Chlum (Matějka, Kotrč), 60. Chlum (Matějka, Doubek) – 1. Šimůnek (Dědek), 36. Kubíny (Dědek), 54. Kubíny (Švík, Dědek)



Diváci: 110

HC Frýdlant: I. Pyanov (K. Novák) — P. Beran, M. Kolmann, M. Louda, P. Doubek — L. Dospěl, J. Kotrč, F. Chlum, D. Borecký, F. Havlíček, Š. Krebs, O. Krátký, J. Öszi, V. Matějka

HC Jablonec nad Nisou: R. Leško (M. Halamka) — J. Šimůnek, V. Duschka, D. Pípa, O. Šíma, D. Pilek, M. Jakubec — A. Kubíny, R. Švík, R. Kulda, E. Opatřil, F. Berka, A. Krytinář, O. Dědek, R. Kala, V. Mendl, J. Šimůnek, V. Šír