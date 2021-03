Tygři tentokrát začali aktivněji, Vlach dokonce trefil tyčku, ale při zakončení byl faulován. Prakticky celá první třetina se hrála na jednu branku, hradecká defenziva nevěděla, kam dřív skočit. Liberec se však přes pevnou obranu nedokázal prosadit.

Svoji převahu vyjádřili domácí gólově na začátku druhé části, kdy Rosandič zpoza brány našel Michala Bulíře, který mířil neomylně. Urputná bitva pokračovala a přiživila ji i menší potyčka mezi Perretem a Jelínkem, po které usedli oba hráči na trestnou lavici. Následně hráli Tygři přesilovku pět na čtyři, při které napřáhl Jaroslav Vlach a Mazanec spatřil kotouč až ve své síti.

V úvodu třetí periody měl velkou možnost na zvýšení náskoku Rychlovský, jehož úmysl ale Mazanec vystihl. Také další početní převahu Liberec zhodnotil. Odražený puk se dostal k Jaroslavu Vlachovi, který poslal Mazancovi do kasy třetí kousek.

Během celého duelu bylo k vidění několik menších šarvátek. Nechybělo mnoho, aby třeba Lenc nebo Vlach sundali rukavice a rozdali si to s bratry Klímovými. Šest minut před koncem řádné hrací doby odvolal trenér Hradce Vladimír Růžička Mazance z branky, čímž z klasické přesilovky pět na čtyři vznikla situace šest proti čtyřem.

Kýžený efekt se však nedostavil, a tak Liberec porazil Hradec 3:0 a ujal se vedení v sérii 2:0 na zápasy. Nic na tom nezměnila ani závěrečná bitka.

Ohlasy trenérů

Patrik Augusta (Liberec): „Hodnotí se mi to dobře. Podali jsme velice kvalitní a koncentrovaný výkon od začátku až do konce. Udrželi jsme chladné hlavy, zvládli jsme to. Gratulace do kabiny.“

Vladimír Růžička (Hradec): „První třetina byla z naší strany ještě dobrá, ale od druhé části to nebylo dobré. Hned jsme dostali branku, pak jsme se víceméně jen bránili. Nepodařilo se nám dostat do zápasu naším gólem. Soupeř si hru hlídal a tím, že jsme nedali gól, jsme se nemohli dostat do hry.“

Čtvrtfinále play-off - 2. zápas

Bílí Tygři Liberec – Mountfield HK 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)

Branky a asistence: 22. Bulíř (Rosandič, Najman), 36. Vlach (Rosandič, Najman), 47. Vlach (Najman). Rozhodčí: Šír, Svoboda – Bryška, Axman. Vyloučení: 5:7. Využití: 2:0. Hráno bez diváků. Stav série: 2:0.

Sestavy

Bílí Tygři Liberec: Kváča (Pavelka) – Knot, Vitásek, Kolmann, Rosandič, Hanousek, Derner, Havlín – Lenc, Musil, Birner – Bulíř, Gríger, Najman – Špaček, Jelínek, Vlach – Pavlík, Šír, Rychlovský. Trenér: Augusta.

Mountfield HK: Mazanec (Lukeš) – Blain, Nedomlel, Pavlík, Pilař, Graňák, Šalda, Čáp – Jergl, Kevin Klíma, Kelly Klíma – Orsava, Růžička, Sklenář – Zachar, Lev, Veselý – Smoleňák, Koukal, Perret. Trenér: Růžička.