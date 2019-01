HC Vlci Jablonec : HC Klášterec 2:5

Fanoušci se z výsledku prvního duelu ovšem neradovali. Věří ale, že Vlci budou opakovat výkony z předchozí sezóny, kdy tým bojoval o postup do I. ligy. | Foto: Deník

Skoro postupem do první hokejové ligy skončila předchozí sezóna týmu Vlků. Předváděli nejlepší výkony v historii jabloneckého hokeje. Teď je ale potřeba sundat růžové brýle. Začala sezóna nová.

START SE NEVYDAŘIL

Start Vlkům do ní ale nevyšel. Po posledních nadějných výsledcích v přípravě se jablonečtí hokejisté cítili jako na „obláčku. A Klášterec je vrátil na zem!

Nastoupil totiž do zápasu podstatně lépe a důsledněji. Domácí styl „Kluci, jdem si zahrát" ostře kontrastoval s bruslením a důrazem soupeře. A tak nebylo divu, že po první části to byli hosté, kteří vedli. Po té, co se třicet čtyři vteřin před koncem třetiny trefil domácí Tondr, to bylo jen o gól, ale zaslouženě.

PAK SE VLCI PROBRALI

To druhá část přinesla jiný obraz hry. Hrálo se více před brankou hostí, Vlci konečně zvýšili tempo a přitlačili soupeře. Jenže proměňování vytvořených šancí, to byla Achillova pata domácího celku. Ve 22. minutě sice srovnal stav zápasu novic v domácím dresu Vojtěch Havlas. Jenže to bylo, jak se později ukázalo, všechno. Zbrklost v koncovce, ale i zbytečné váhání, málo přehledu a klidu. Vše to, co zdobilo Vlky v minulém ročníku, bylo pryč. Odnesl to bohorodý klid, se kterým k utkání nastoupili. Jakoby si mysleli: „Vždyť se nemůže nic stát, jsme dobří." Ale ono to bez nasazení nejde a štěstěna také zrovna na straně domácích nestála. Za hostujícím Kaššákem zazvonila několikrát tyčka, síť se ale nezavlnila.

MUSEL ODSTOUPIT

A když to nešlo Vlkům, stříleli góly hosté. Ti si vzali taktovku zpět v poslední části hry a postupně zatížili konto dalšího novice v domácím dresu Hosnedla třemi brankami. Na konci utkání tak svítil na ukazateli stav 2 : 5. A to byl stav, který si určitě Vlci nepředstavovali ani ve snu.

Navíc v závěru zápasu, kdy se hra notně přitvrdila, došlo po nevybíravém zákroku u mantinelu na lídra týmu, Demela. Ten musel s otřesem mozku z utkání odstoupit. Reparát z nevydařeného utkání mohou složit Vlci již v sobotu na ledě Sokolova.

Soupeř ze Sokolova, se kterým se Vlci utkají v dalším zápase, na rozdíl od nich vstoupil do nové sezony vítězně. Hned v prvním utkání bodoval naplno. Tři body za vítězství 4:1 si přivezli hráči Baníku Sokolov z ledu pražské Kobry.

Třetiny: 1 : 2, 1 : 0, 0 : 3. Branky: 20. Tondr (Moravec ), 22. Havlas (Demel) - 5. Vrtek (Hrdlička,Cestr), 19. Vrtek (Zdeněk), 43. Strunz, 52.Procházka (Šmejc, Charousek), 59. Strunz (Kuncl).

Vyloučení: 8 : 9 , Šulc (Jbc ) 5 min + osobní trest do konce utkání. Využití: 1 : 2.

Sestava Vlků: Hosnedl (Vích) - Moravec, Pilař, Čechura, Pavlů, Zeman, Pulec - Šulc, Bříška, Tondr - Nevyhoštěný, Demel, Havlas - Mulač, Brokeš, Frk - Gecko, Homolka, Peřina.