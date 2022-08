Další branky už fanoušci neviděli. Ne, že by týmy neměly takové šance, ze kterých by určitě padly. Ale, led zimního stadionu zahalila bílá tma, mlha taková, že s přibývajícím časem nebylo vidět skoro nic.

Zápas pak byl proto po druhé třetině ukončen. Mlha byla způsobená nefunkčními fukary. Domácí funkcionáři se po zápase omlouvali hostujícímu týmu i fanouškům za problémy, které nebyly způsobené hokejovým klubem.

Místo třetí třetiny se tak pouze jely samostatné nájezdy. V nich zvítězil tým HC Stadion Vrchlabí. Autorem rozhodujícího nájezdu byl Ondřej Chrtek.

Proti Ústí předvedli Vlci bojovný výkon. Soupeře trénuje olympijský vítěz Čaloun

Trenér domácích Jan Šuráň: „Škoda, že se utkání nedohrálo. Hra byla vyrovnaná, skóre 1:1. My jsme hned v první třetině dali z úvodního tlaku gól. Potom soupeř trochu zahrozil, ale dokázali jsme tomu náporu odolat. Ve druhé třetině jsme ho přehráli. Měli jsme několik přesilovek, ze kterých, bohužel, nepadla branka. Do třetí třetiny jsme šli připravení a hra vypadala velice dobře. Myslím, že by zápas dospěl do vítězného konce, kdyby se dohrál. Když padla mlha, domluvili jsme se s trenérem Vrchlabí, aby se zápas nějak dokončil, že rozhodnou nájezdy. V nich byl šťastnější soupeř. Ale brankáři skoro nic neviděli, takže to nejde zase brát až tak vážně. Nájezdy byly jen proto, aby utkání nezůstalo nerozhodnuté. Další přátelský zápas jedeme sehrát do Ústí nad Labem a ve čtvrtek 1. září od 18 hodin přivítáme doma, opět v přátelském zápase, tým Děčína. “

K nedohranému duelu se vyjádřil generální HC Vlci David Bartel: „Na stadionu nefungoval fukar. Původně tam byly čtyři, dnes, nevím proč, jsou tam jen tři. Dva z nich na jedné straně foukaly a třetí ne, ten nebyl zapojený. Opakuje se situace jako loni před sezónou. A my, jako tým, budeme ostatním za blázny, že v Jablonci pořád něco nefunguje. Bohužel, stadion je řízený na dálku a to tak být nemůže. Na stadionu chybí konkrétní člověk, správce, který by se staral o jeho chod. Zřejmě nikdo neudělal předsezónní údržbu, jinak by musel na nezapojený drát narazit. Obáváme se, že, až začne sezóna a budou se hrát mistrovské zápasy, tak to bude zase jen ostuda. Když soupeř přijede a z nějakého důvodu se zápas nebude moct odehrát, tak to není levná záležitost. Nejen, že prohrajeme kontumačně, ale také zaplatíme soupeřům všechny náklady, například dopravu, večeře a samozřejmě také rozhodčí. A ty zaplatíme dvakrát, protože obyčejně následuje v soutěži dohrávka a sudí přijedou znovu. Přece jen hraje Jablonec druhou ligu, měli bychom se prezentovat lépe."

HC Vlci Jablonec - HC Vrchlabí 1:2 (1:0,0:1, 0:0 – 0:0)



HC Vlci Jablonec nad Nisou: Horák (Jelínek) – Kollert, Pavlů, Had, Abraham, M. Filip, Pilek – Plíhal, Dušek, Foerster – Strnad, Kačírek, Jursa – Bouřil, Folda, Jakubec.

Trenér: Jan Šuráń



HC Stadion Vrchlabí: Krinwald (Vacek) – Vácha, Perička, Duran, Fiala, Kerekanič, Kynčl, Štembera – Moník, Chrtek (C), Poppel, Krsek, Tatar, Cerman, Šlaicher, Duchan, A. Jirků.

Trenér: Tomáš Jirků