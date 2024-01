Po prvním dějství tak byl stav utkání 6 : 2 a fanoušci domácích o přestávce již mluvili o „desítce“ Na tu si však ještě museli počkat. Ve druhé třetině totiž domácí malinko zvolnili tempo, i když hned v jejím úvodu dvakrát v rychlém sledu střílel do černého Bitman. Hosté opticky hru vyrovnali a díky nedůsledné obraně Gepardů se dostávali i do šancí, z nichž jednu dokázali proměnit Mizerou.

Derby vyhráli Gepardi. Parádní atmosféru vytvořili fanoušci obou týmů

Do poslední třetiny se nastupovalo za stavu 8 : 3 a hosté hned v druhé minutě snížili Lemfeldem. Gepardi rychle odpověděli a přidali dvě branky v průběhu jedné minuty. Stříleli Maďar a Pabiška, který byl autorem té očekávané desáté branky. Poté se o slovo přihlásili opět hosté a také během jedné minuty – 47. dvakrát skórovali. Stříleli Čakajík a opět Lemfeld. Tím to ovšem nekončilo a do konce utkání pak domácí přidali ještě další tři branky, když stříleli do černého Pabiška, který tak završil hattrick, Tomíček a Kapička.

Gepardi potřetí vyhráli. Čeká je druhé derby s HC Jablonec

Hosté si tak z Jablonce odvážejí krutou prohru i přesto, že vstřelili šest branek. Na Gepardy to však bylo tentokrát hodně málo. Těm se dařila kombinační hra, řada branek byla po rychlých a přesných nahrávkách, na které hostující obrana a brankář nestačili reagovat. Jen v obranné činnosti měli domácí borci několik okének. A chybělo v ní více důrazu. To však platilo zřejmě i z důvodu vysokého vedení a tím pádem i lehkovážnosti.

Fanoušci ale odcházeli domů nadšení z brankové úrody. Jeden z nich spokojeně prohlásil: "Na co chodit na extraligu? Tam tolik pěknejch gólů neuvidíš!"

"Začalo nám to tam konečně padat. Konečně si tým začíná sedat a začíná vypadat líp. A taky máme konečně v bráně výborného gólmana. A kluci za s sebou cítí oporu, které to není jedno. Naopak, dělá v zápase i věci navíc. Chytá nám třetí gólman liberecké juniorky. Spolupráce s námi se mu líbí, chytá a jezdí s námi rád. Je to nejen výbornej gólman, ale taky správnej, slušně vychovanej kluk, který, díky tomu, zapadl do party. A říká, že si to s námi užívá. A je to vidět. Ale, samozřejmě, to není jenom o něm. Je to o celém týmu, který se konečně našel. A pak to takhle vypadá. Úplně bez nedostatků zápas určitě ale nebyl. Byly tam i špatné věci z naší strany. Dostali jsme i góly, za které jsme si mohli sami. Třináct gólů se ale často nedává, takže jsem spokojený, ovšem herně jsem ve hře nedostatky viděl. Příště jedeme do Jičína. Každý zápas je jiný, tak se nemůžeme zase až tak radovat z jedné výhry," řekl k vyhranému duelu trenér David Svoboda.

HC Gepardi Jablonec : HC Lomnice nad Popelkou 13 : 6 (6 : 2, 2 : 1, 5 : 3)

Branky a nahrávky: 2. Tomíček (Pavlů), 3. Kapička (Pabiška, Nebuželský), 4. Špaček (Pabiška, Šesták), 8. Pavlů (Tomíček, Herda), 12. Maďar (Pavlů), 16. Pabiška (Kapička, Špaček), 23. Bitman (Tomíček), 24. Bitman (Herda, Várady), 43. Maďar (Šesták), 43. Pabiška (Kapička, Špaček), 53. Pabiška (Pavlů), 53. Tomíček (Herda), 58. Kapička (Charvát, Peřina) – 12. Mizera (Maťátko, Čakajík), 15. Junek (Syrovátka, Šafránek), 28. Mizera (Čakajík, Maťátko), 42. Lemfeld, 47. Čakajík (Mizera, Maťátko), 47. Lemfeld (Junek).

Rozhodčí: Tomáš Borecký — Jan Poljak, Jiří Novák. Diváci: 134.